Aus für Handyparken: Diese Änderung kommt ab 1. Oktober auf Autofahrer zu

Viele Autofahrer verwenden sie: die Handyparken-App. Doch bald wird „Handyparken“ der Vergangenheit angehören. Eine Alternativlösung ist ebenfalls schon vorhanden.

Das Ende für „Handyparken“ ist beschlossen. Die Betreiber haben bereits ein Ablaufdatum festgelegt: Ab dem 1. Oktober 2024 wird der Betrieb eingestellt. Betroffen sind die Bundesländer Steiermark, Tirol, Kärnten sowie Nieder- und Oberösterreich. In Salzburg, Vorarlberg und dem Burgenland wurde der Dienst bereits Anfang Juli eingestellt.

Wien bleibt jedoch eine Ausnahme: „Handyparken in der Stadt Wien ist davon nicht betroffen und wird Ihnen auch zukünftig wie gewohnt ohne Service-Entgelt für Parktransaktionen – es ist lediglich die Parkometerabgabe zu entrichten – zur Verfügung stehen“, heißt es.

Lesen Sie auch: 29 Prozent der Vier- bis Fünfjährigen brauchen DeutschförderungFast 30% der österreichischen Kindergartenkinder zeigen besorgniserregende Mängel in ihren Deutschkenntnissen.

29 Prozent der Vier- bis Fünfjährigen brauchen DeutschförderungFast 30% der österreichischen Kindergartenkinder zeigen besorgniserregende Mängel in ihren Deutschkenntnissen. Österreich im Unwetter-Chaos: Bleiben Sie sicher!Österreich steht vor intensiven Gewitterfronten. Besonders Gebirgsregionen und der Süden des Landes sind betroffen.

Österreich im Unwetter-Chaos: Bleiben Sie sicher!Österreich steht vor intensiven Gewitterfronten. Besonders Gebirgsregionen und der Süden des Landes sind betroffen. Diese 3 Fluggesellschaften sind weltweit am schlechtestenWährend viele traditionelle Reisemittel wie das Auto oder die Bahn bevorzugen, zieht es eine beachtliche Zahl in die Lüfte.

Änderungen

Doch es gibt bereits eine Ersatzlösung. Alle Nutzer der App wurden darüber informiert: „Das Parken per App wird künftig von EasyPark übernommen.“ Autofahrer müssen daher die „EasyPark“-App herunterladen und sich registrieren. Und was ist mit den Preisen? „Ihr aktueller HANDYPARKEN-Tarif (0,18 EUR Servicegebühr pro Parkvorgang) gilt auch bei EasyPark, kann jedoch in Zukunft gemäß den EasyPark-Bedingungen Änderungen unterliegen.“ Das bedeutet, die Tarife bleiben vorerst gleich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in der Zukunft entwickeln.