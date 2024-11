Aus für Klimabonus: Ist es jetzt offiziell?

Seit Anfang September wird in Österreich der sogenannte Klimabonus ausgezahlt. Diese Maßnahme sieht pro Person gestaffelte Zahlungen zwischen 145 und 290 Euro vor, abhängig vom jeweiligen Wohnort der Empfänger. Der Auszahlungsvorgang wird voraussichtlich bis ins Frühjahr 2025 andauern. Doch in Anbetracht eines zunehmend angespannten Budgetdefizits wird die Zukunft des Klimabonus sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit heftig diskutiert.

Nach der jüngsten Nationalratswahl wurde die Prognose für das nationale Budgetdefizit von ursprünglich 3,2 Prozent auf bis zu 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2025 angehoben. Diese Entwicklung, ebenfalls vom Fiskalrat unterstrichen, treibt die Diskussion um mögliche Einsparungen an. Neue Berechnungen des Fiskalrats offenbaren eine erhebliche Überzahlung: Zwischen 2021 und 2025 wurden insgesamt etwa 4,1 Milliarden Euro mehr für den Klimabonus ausgegeben, als durch die CO2-Bepreisung eingenommen wurden. Selbst nach Berücksichtigung des Anti-Teuerungsbonus bleibt eine Überkompensation von rund drei Milliarden Euro bestehen.

Für das Jahr 2024 rechnen Analysten mit Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung, während die Ausgaben für den Klimabonus auf etwa 2,3 Milliarden Euro prognostiziert werden. Diese finanzielle Schieflage verschärft die Diskussion darüber, ob der Klimabonus in seiner aktuellen Form noch tragbar ist.

Überlegungen zu Abschaffung oder Reform

Laut dem Onlineportal „finanz.at“ besteht die Möglichkeit, dass der Klimabonus 2025, ausgelöst durch eine geplante Erhöhung der CO2-Steuer von 45 auf 55 Euro pro Tonne, auf über 350 Euro steigen könnte. Dennoch wird vor dem Hintergrund der angespannten Budgetlage eine grundlegende Reform oder gar die vollständige Abschaffung des Klimabonus in Erwägung gezogen.

Die österreichische Regierung steht vor der Herausforderung, eine Lösung für dieses fiskalische Ungleichgewicht zu finden. Wirtschaftliche Experten und Entscheidungsträger sind daher aufgerufen, zeitnah Entscheidungen zu treffen, um langfristig die finanzielle Stabilität sicherzustellen. Ob der Klimabonus weiterhin Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall dominiert die Thematik die politische Agenda und wirft Fragen über die nachhaltige Finanzierung von Umweltzusatzleistungen auf.