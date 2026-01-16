Aus für Scan-Funktion: Tech-Gigant zwingt Nutzer zum Umstieg

Der digitale Rotstift streicht weiter: Microsoft kündigt das Ende seiner beliebten Scan-App Lens an. Nutzer haben noch bis 2026 Zeit, sich nach Alternativen umzusehen.

Einstellung 2026

Der Technologiekonzern Microsoft hat das Ende seiner Scan-App Lens angekündigt. Ab dem 9. Jänner 2026 wird die Anwendung offiziell in den Ruhestand versetzt – und zwar sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte. Einen Monat später, am 9. Februar 2026, verschwindet die App aus den App-Stores beider Plattformen und wechselt vom Status „retired“ zu „unsupported“. Dies bedeutet, dass keine Updates mehr bereitgestellt werden und bei Problemen durch künftige Betriebssystem-Aktualisierungen keine Fehlerbehebungen mehr erfolgen. Wer die App weiterhin nutzen möchte, muss sie vor diesem Stichtag installiert haben.

Die vollständige Abschaltung erfolgt allerdings erst später: Bis mindestens 9. März 2026 bleibt Lens funktionsfähig, und bereits gescannte Dokumente bleiben zugänglich. Wie das Portal „Windows Latest“ berichtet, endet die Nutzung zu diesem Zeitpunkt endgültig, da dann die für die Bild- und Dokumentenverarbeitung notwendige Cloud-Infrastruktur abgeschaltet wird. Bis dahin können Nutzer weiterhin Dokumente scannen. Der Zugriff auf bereits gespeicherte Scans ist jedoch nur möglich, solange die App installiert bleibt und die Anmeldung mit dem zuletzt aktiven Microsoft-Konto erfolgt.

Strategische Neuausrichtung

Hinter der Entscheidung steht eine strategische Neuausrichtung des Konzerns, bei der ähnliche Dienste konsolidiert und Ressourcen neu verteilt werden. Als Alternative verweist der Softwarehersteller auf die OneDrive-App, in die inzwischen vergleichbare Scan-Funktionen integriert wurden. Allerdings werden dort gespeicherte Dokumente ausschließlich in der Cloud abgelegt – für die lokale Speicherung ist ein manueller Download erforderlich. Auch Microsoft 365 Copilot bietet mittlerweile Scan-Funktionalitäten. Die Entscheidung zur Einstellung von Lens sei endgültig, betont Microsoft.

Unternehmensprofil

Microsoft wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington. Laut dem Microsoft 2024 Annual Report beschäftigt der Konzern weltweit rund 228.000 Vollzeitmitarbeiter (Stand: 30. Juni 2024). Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Software, Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz und ist einer der größten Softwarehersteller der Welt mit Produkten wie Windows, Microsoft 365, Azure und weiteren Technologien.

