3,1 Millionen! Wiener knackt Jackpot mit simplem Quicktipp

Ein Wiener Glückspilz darf sich über einen Millionengewinn freuen: Mit einem einzigen Quicktipp traf der Teilnehmer alle sechs richtigen Zahlen – 6, 7, 18, 24, 37 und 42 – und sicherte sich damit einen Solo-Sechser in Höhe von 3,1 Millionen Euro.

⇢ Glückspilz aus Wien knackt Dreifachjackpot mit einem Quicktipp



Auch drei weitere Spieler kamen dem großen Gewinn sehr nahe. Sie erzielten jeweils fünf Richtige mit Zusatzzahl und teilen sich den entsprechenden Jackpot. Zwei dieser Gewinne gehen nach Wien, während der dritte an einen win2day-Spieler ausgezahlt wird. Allen drei Tippern fehlte lediglich die Zahl 18 zum Hauptgewinn. Jeder von ihnen erhält nun mehr als 71.000 Euro.

Weitere Gewinner

Die LottoPlus-Ziehung blieb diesmal ohne Sechser-Gewinner. Davon profitierten die 60 Spieler mit fünf richtigen Zahlen – sie teilten sich die für den Sechser vorgesehene Gewinnsumme und erhalten jeweils über 5.400 Euro. Beim Joker wurde zwar ein Schein mit der richtigen Zahlenkombination abgegeben, allerdings ohne das erforderliche „Ja“-Kreuz.

Nächste Ziehung

Für die kommende Ziehung steht daher ein Doppeljackpot von 500.000 Euro bereit. Am Sonntag geht es mit einem Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Sechser in die nächste Runde. Bei LottoPlus werden erneut 200.000 Euro ausgespielt.

Die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung lauteten: Lotto: 6, 7, 18, 24, 37, 42, ZZ: 11; LottoPlus: 3, 11, 19, 30, 32, 36; Joker: 1 5 4 1 9 8.