Datenskandal erschüttert Autobranche: „Mein Toyota hat mich verraten“

Ein Autobesitzer aus Florida hat rechtliche Schritte gegen Toyota eingeleitet, nachdem er entdeckt hatte, dass sein 2021er RAV4 ohne sein Wissen Fahrdaten übermittelt hat. Wie Auto Blog berichtet, erfuhr der Mann erst beim Abschluss einer Versicherungspolice, dass der Versicherer bereits über ein detailliertes Fahrprofil verfügte. In seiner Klage bezeichnet er dies als Verletzung seiner Privatsphäre durch unbefugte Datensammlung und -weitergabe.

Der Fahrzeughersteller verteidigt sich mit dem Hinweis auf die vom Kunden akzeptierten Nutzungsbedingungen, die eine kontinuierliche Datenerhebung ausdrücklich gestatten. Dem Bericht zufolge bleibt jedoch unklar, inwieweit Fahrzeughalter nachvollziehen können, ob ihre persönlichen Daten an Drittunternehmen weitergegeben werden.

Kritik an Datensammlung

Die Praxis der Datensammlung steht auch bei deutschen Automobilherstellern in der Kritik. Untersuchungen belegen, dass die gesammelten Informationen so detailliert sein können, dass sie tiefe Einblicke ins Privatleben ermöglichen. Auto Blog setzt den aktuellen Fall in Beziehung zu früheren rechtlichen Auseinandersetzungen mit anderen Herstellern, darunter General Motors mit seinem „Smart Driver“-Programm, das Fahrer bewertet und ebenfalls wegen mutmaßlich unzulässiger Datenweitergabe kritisiert wurde.

Datenschutzbewussten Fahrzeughaltern wird empfohlen, ihre Privatsphäre-Einstellungen zu überprüfen und besonderes Augenmerk auf verknüpfte Anwendungen sowie auf Dienste zu legen, die Fahrverhalten bewerten.

Neue EU-Regelungen

Mit Inkrafttreten des Europäischen Datenrechtsakts am 12. September 2025 erhalten Fahrzeughalter umfassende Kontrolle über ihre Fahrzeugdaten. Die Regelung gilt auch für bereits im Verkehr befindliche vernetzte Fahrzeuge. Verbraucher können künftig ihre Daten einsehen, deren Löschung veranlassen oder sie an Dritte weitergeben, wobei Hersteller dafür keine Gebühren erheben dürfen.

Dies eröffnet Verbrauchern neue Möglichkeiten wie kostengünstigere Versicherungstarife, freie Werkstattwahl und zusätzliche digitale Dienstleistungen. Automobilhersteller müssen transparent offenlegen, welche Daten sie erfassen, und sind verpflichtet, Kunden einen unkomplizierten technischen Zugriff auf diese Informationen zu gewährleisten.