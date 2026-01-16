Flugzeugträger vor Iran: USA zeigen Muskeln nach Protest-Eskalation

Während im Iran die Proteste eskalieren, reagieren die USA mit Sanktionen statt militärischer Intervention und verstärken gleichzeitig ihre Flottenpräsenz in der Region.

Die USA haben nach Angaben mehrerer Golfstaaten von einer militärischen Intervention im Iran abgesehen, nachdem iranische Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen waren. Die US-Regierung verkündete am Donnerstag stattdessen Sanktionsmaßnahmen gegen die Verantwortlichen der Gewaltakte. Gleichzeitig verstärken die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz in der Nahostregion durch die Entsendung eines Flugzeugträgers samt Begleitschiffen, wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht.

Erzwungene Geständnisse

Laut einer Nichtregierungsorganisation zeigt das iranische Staatsfernsehen erzwungene Geständnisse von Demonstranten. Es existieren auch Aufnahmen der Protestaktionen auf den Straßen von Teheran.

