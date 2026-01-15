Glückspilz aus Wien knackt Dreifachjackpot mit einem Quicktipp

Ein Wiener räumte den Dreifachjackpot ab und sicherte sich mit einem einzigen Quicktipp 3,1 Millionen Euro. Der glückliche Gewinner traf punktgenau die sechs richtigen Zahlen 6, 7, 18, 24, 37 und 42 und darf sich nun über den Millionengewinn freuen.

Gleich drei Spieler konnten sich über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Zwei dieser Gewinne gehen an Teilnehmer aus Wien, während der dritte über die Online-Plattform win2day erzielt wurde. Allen dreien fehlte nur die Zahl 18 zum ganz großen Glück. Jeder von ihnen erhält nun mehr als 71.000 Euro.

Weitere Gewinner

Die LottoPlus-Runde brachte diesmal keinen Sechser hervor. Dies kam den Fünfern zugute, unter denen der Gewinnrang des Sechsers aufgeteilt wurde. Insgesamt 60 Spieler mit einem Fünfer erhalten dadurch jeweils über 5.400 Euro. Bei der kommenden Ziehung am Sonntag werden bei LottoPlus wieder 200.000 Euro ausgespielt.

Beim Joker gab es zwar einen Schein mit der korrekten Zahlenkombination, jedoch hatte der Spieler das entscheidende „Ja“ nicht angekreuzt. Dadurch steigt der Jackpot für die Sonntagsziehung auf einen Doppeljackpot mit 500.000 Euro.

Nächste Ziehung

Für die nächste Lottoziehung am Sonntag bedeutet dies, dass beim Sechser wieder der Standardbetrag im Topf liegt – der Jackpot ist mit 1,2 Millionen Euro gefüllt.