Ein kleines Detail wird einem 70-jährigen Radfahrer in Oberösterreich zum Verhängnis – mit schwerwiegenden Folgen.

An einem heißen Freitagnachmittag kam ein 70-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Freistadt auf dem Güterweg Staub bei St. Thomas am Blasenstein zu Sturz. Der Mann hatte sein T-Shirt wegen der Hitze ausgezogen und über den Lenker seines Rennrades gelegt. Gegen 16 Uhr geriet der Stoff zwischen Vordergabel und Reifen, woraufhin der Senior die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf der Fahrbahn aufschlug.

Kurz darauf entdeckten Ersthelfer den Mann bewusstlos und mit starken Blutungen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rettung & Transport

Zeugen leiteten umgehend die Rettungskette ein und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe. Sanitäter des Roten Kreuzes Bad Zell sowie ein Notarztteam übernahmen die medizinische Versorgung des Verletzten, der zwischenzeitlich wieder das Bewusstsein erlangte. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Linz transportiert.

Das Fahrrad erlitt bei dem Vorfall lediglich leichte Schäden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Unfall ereignete sich auf dem Güterweg Staub im Bezirk Perg, unweit von St. Thomas am Blasenstein. Die dortige Streckenführung gilt als landschaftlich reizvoll, stellt Radfahrer jedoch gerade an besonders heißen Tagen vor erhöhte Anforderungen.