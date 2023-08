Ausnahmezustand: Bombenalarm am Hauptbahnhof

Großalarm am Hauptbahnhof in Salzburg: Ein herrenloser Koffer sorgt am Donnerstag für einen umfassenden Einsatz der Sicherheitskräfte und Auslösung eines Bombenalarms.

Am Donnerstagmorgen sorgte ein herrenloser Koffer am Bahnsteig der Lokalbahn am Salzburger Hauptbahnhof für Aufregung. Der Koffer löste einen Bombenalarm aus und führte zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften.

Um potenzielle Gefahren zu minimieren, haben die Sicherheitskräfte unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Sämtliche Abgänge des Hauptbahnhofs sowie die Einfahrt zur Tiefgarage wurden sicherheitshalber gesperrt.

Ebenfalls wurde rasch ein Schienenersatzverkehr organisiert, um trotz der außergewöhnlichen Umstände den Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten und die Fahrgäste zu transportieren.

Entwarnung

Kurz nach 11.15 Uhr konnte die Situation schließlich entschärft werden. Nach eingehender Untersuchung des Koffers und Feststellung der Ungefährlichkeit gab die Polizei Entwarnung. Daraufhin wurden die gesperrten Bereiche des Bahnhofs wieder freigegeben und der reguläre Betrieb wieder aufgenommen.