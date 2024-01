Auswanderung: Alleinerziehende Mutter kämpft um neues Zuhause

Ein neues Leben, ein sicherer Job und die Unterstützung ihrer Schwestern – für Ermale Bajrami schien alles perfekt zu laufen. Doch als ihre Schwestern plötzlich auswanderten, änderte sich alles. Nun kämpft die alleinerziehende Mutter darum, ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder zu finden.

Vor sieben Monaten verließ Ermale Bajrami ihre Heimat Serbien, um ein besseres Leben zu suchen. Mit ihren beiden Kindern im Alter von sieben und neun Jahren kam sie in Freising (Deutschland) an, wo sie von ihren beiden Schwestern erwartet wurde. Gemeinsam bewohnten sie ein Hotelzimmer. Ermale hatte einen Job in einem Fast-Food-Restaurant gefunden und verfügte über ein Visum und eine Arbeitserlaubnis. Alles schien nach Plan zu laufen, wie die bayerische Zeitung Münchner Merkur berichtet.

Schwestern wandern aus

Doch dann änderte sich die Situation schlagartig. Eine Schwester zog nach Belgien, die andere nach Düsseldorf. Ermale und ihre Kinder standen plötzlich alleine da. „Ich weiß nicht, wie ich jetzt jeden Monat über die Runden kommen soll“, sagt sie. In ihrer Not wandte sie sich an die Stadt Freising und stellte einen Antrag auf eine geförderte Wohnung. Doch der Prozess zieht sich hin und das Geld für das Hotelzimmer reicht nur noch bis Januar.

„Ich zahle natürlich Miete.“

Ermale ist bereit, sich in die Gemeinschaft einzubringen und Hilfe anzubieten, wo sie kann. „Ich zahle natürlich Miete. Außerdem wäre ich bereit, im Haushalt mitzuhelfen, zu waschen, zu kochen oder ähnliches“, erklärt sie. Sie wuchs auf einem Bauernhof in Serbien auf und kennt sich daher auch mit Landwirtschaft aus. „Ich bin für alle Ideen offen“, betont sie. Ihr größter Wunsch ist es, in Freising zu bleiben und hier ein neues Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen.

Unterstützung erhält Ermale von ihrer Tante Ferdane Alidemi. Wer eine Unterbringungsmöglichkeit für Ermale und ihre Kinder anbieten kann, wird gebeten, Kontakt mit Ferdane Alidemi aufzunehmen. Sie ist erreichbar unter ferdane.a@hotmail.de oder Tel. 01 76/49 33 48 05.