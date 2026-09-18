Autofahrer aufgepasst: Zwei Demos sorgen am Samstag für Staus in Wien

Wien steht am Samstagnachmittag unter Staudruck – gleich zwei Demos treffen die Innenstadt zur selben Zeit.

Am Samstag, dem 19. September, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Wien wegen mehrerer Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen und Staus rechnen.

Zwei angekündigte Demonstrationen am Nachmittag sorgen für zusätzliche Verkehrsbehinderungen. Um 13:30 Uhr startet der „Marsch für Jesus“ am Schwarzenbergplatz und führt über die Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai zurück zum Ausgangspunkt. Rund eineinhalb Stunden später, gegen 15 Uhr, setzt sich die „Kidical Mass“ in Bewegung. Die Fahrraddemo für Kinder führt vom Bereich des Getreidemarkts über die Linke Wienzeile bis zum Auer-Welsbach-Park.

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Staus erwartet

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformation rechnet mit Staubildung auf der Unteren und Oberen Donaustraße, der Praterstraße, der Roßauer Lände sowie auf der Ringstraße. Auch rund um den Schwarzenbergplatz und den Karlsplatz, entlang der Zweierlinie, auf der gesamten Linken Wienzeile sowie auf den innerstädtischen Zufahrtsstraßen sind Verzögerungen zu erwarten. Wer unterwegs ist, sollte entsprechend mehr Zeit einplanen und mögliche Umwege vorab in Betracht ziehen.

Der ÖAMTC rät, auf die U-Bahn umzusteigen oder weiträumig über den Gürtel auszuweichen.