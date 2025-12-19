Familienzuwachs Baby-Glück für Pete Davidson: Eine Tochter ist geboren

Ein besonderer Name mit tiefer Bedeutung: US-Comedian Pete Davidson und Model Elsie Hewitt begrüßen ihr erstes gemeinsames Kind – eine Hommage an einen Helden.

US-Komiker Pete Davidson ist Vater geworden. Seine Partnerin Elsie Hewitt brachte am 12.12.2025 ein Mädchen zur Welt. Das Paar entschied sich für den Namen Scottie Rose Hewitt Davidson – eine Hommage an Davidsons Vater Scott Matthew Davidson, der als Feuerwehrmann bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York sein Leben verlor.

Die Geburt ihres Kindes verkündete Hewitt am Donnerstag auf Instagram mit einem Foto, das sie mit dem Neugeborenen und dem stolzen Vater zeigt. „Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 auf die Welt gekommen“, schrieb die gebürtige Britin, die als Model und Schauspielerin arbeitet. In ihrem Beitrag drückte sie ihre Gefühle mit den Worten aus: „Meine beste Arbeit bis jetzt, ich laufe über vor Liebe und Dankbarkeit und Unglauben.“

Davidson kommentierte die Ankunft seiner Tochter auf seine typisch humorvolle Art mit „Wu Tang Forever“ – eine Anspielung auf die bekannte Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.

Davidsons Karriere

Der Komiker erlangte vor allem durch seine Auftritte in der US-Comedy-Show „Saturday Night Live“ Bekanntheit und wirkte auch in verschiedenen Serien und Filmen mit. In der Vergangenheit sorgte Davidson mehrfach mit seinen Beziehungen für Schlagzeilen. 2018 war er kurzzeitig mit Sängerin Ariana Grande verlobt, die Verbindung endete jedoch nach wenigen Monaten.

2022 wurde seine Beziehung mit Reality-TV-Star Kim Kardashian öffentlich bekannt, die ebenfalls nur einige Monate hielt.