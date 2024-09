Baby Lasagna: „Ich bin mir noch nicht bewusst, dass ich bekannt bin!”

In der Welt der Musik gibt es nur wenige, die in so kurzer Zeit die Herzen des Publikums auf dem Balkan und in Europa erobern konnten wie Baby Lasagna, der dieses Jahr Kroatien beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Seine Ausstrahlung, Authentizität und unbestrittene Begabung haben ihn zu einem der größten regionalen Musiktalente gemacht. Diesen Herbst hatte das Wiener Publikum die Gelegenheit, ihn zum ersten Mal live in der Raiffeisen Halle im Gasometer zu erleben. Aus diesem Anlass spricht Baby Lasagna mit KOSMO.

Die breite Öffentlichkeit in Kroatien, aber auch auf dem Balkan, hat Sie nach Ihrem Sieg bei der Dora besser kennengelernt. Zuvor wollten Sie die Musik aufgeben. In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie, hätten Sie nicht an der Dora teilgenommen, als Copywriter gearbeitet hätten. Sie wären dann nach Hause gelaufen, um Lieder zu schreiben, in der Hoffnung, dass eines davon ein Hit wird. Was hat Sie dazu bewegt, doch an der Dora teilzunehmen und Ihren Traum nicht aufzugeben?

Marko Purisic (Baby Lasagna): Vor der Dora war ich gezwungen, Geld zu verdienen. Ich stand kurz davor, meine Musikkarriere aufzugeben und suchte nach einem Job, der mir ein Einkommen sichern würde. Als es dann um die Dora ging, wurde es ernst, als die Medien anfingen, über mich zu schreiben. Das war beängstigend, weil nie zuvor jemand über mich geschrieben hatte, und plötzlich sprach die ganze Nation über mich. In diesem Moment rief ich meinen Vater an und wusste, dass das, was er sagen würde, entscheidend sein würde. Ich dachte, er würde sagen: „Na gut, mein Sohn, gib auf, wenn du nicht mehr willst.“ Doch stattdessen sagte er, ich solle jetzt richtig Gas geben. Das gab mir zehnmal mehr Kraft als zuvor. Mein Vater erinnerte mich daran, dass das etwas war, das ich seit meiner Kindheit wollte.

Der Eurovision Song Contest brachte großen Erfolg

Nach dem Eurovision Song Contest haben Sie nicht nur in Kroatien, sondern auf dem gesamten Balkan und in Europa Sympathien gewonnen. Jeder wollte in Ihrer Nähe sein. Wie gehen Sie mit so viel Popularität um, obwohl Sie von sich sagen, dass Sie ein Introvertierter sind?

Marko Purisic (Baby Lasagna): Es gibt Momente, in denen ich mich überfordert fühle, weil ich von Natur aus introvertiert bin. Wenn ich viel Kontakt mit Menschen habe, kann das anstrengend sein. Aber insgesamt möchte ich nicht zurück zu dem, was vorher war. Ich bin glücklich, wo ich jetzt bin, und habe nicht vor, aufzugeben. Ich möchte nur Wege finden, mit den Herausforderungen umzugehen, die dieser Lebensstil mit sich bringt.

(FOTO: KOSMO)

Was war die größte Herausforderung, und was war das Beste, was Sie nach diesem Erfolg erlebt haben?

Marko Purisic (Baby Lasagna): Die größte Herausforderung ist, mit Menschen zusammen zu sein, die viel von einem erwarten. Man darf nicht müde oder schlecht gelaunt sein. Man muss immer lächeln, freundlich und hilfsbereit sein. Es gibt einfach keine Zeit für sich selbst. Das kann anstrengend sein, aber jeder Job hat seine Herausforderungen. Das Beste ist, dass ich durch meine Musik Rechnungen bezahlen kann, denn das wollte ich schon als Kind. Außerdem ist das Gefühl bei einem Konzert, wenn die Menschen nur wegen dir dort sind, unersetzlich. Es gibt nichts, das dem nahekommt.

Wie hat sich Ihr Leben nach dem Eurovision Song Contest verändert? Wie fühlt es sich an, zu den ersten Künstlern aus unserer Region zu gehören, die ausverkaufte Konzerte außerhalb des Balkans gegeben haben?

Marko Purisic (Baby Lasagna): Ich kann noch immer nicht ganz fassen, dass ich berühmt bin. Es ist sehr seltsam, wenn Menschen Fotos schicken, wie sie stundenlang auf mein Konzert warten. Es ist auch merkwürdig, dass sich so viele Fremde für das interessieren, was ich tue.

Haben Sie vor, noch einmal am Eurovision Song Contest teilzunehmen, und würden Sie diesmal vielleicht auf Kroatisch singen?

Marko Purisic (Baby Lasagna): In den nächsten Jahren sicher nicht, aber man soll niemals nie sagen. Im Moment habe ich keine solchen Pläne, ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Aber es gibt andere Dinge, die ich gerne verwirklichen würde, zum Beispiel das Wembley-Stadion füllen oder in legendären Clubs spielen.