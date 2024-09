Baby Lasagna: „Još uvijek nisam svjestan toga da sam poznat”

U svijetu glazbe, malo tko je u tako kratkom vremenu uspio pridobiti srca publike diljem Balkana i Europe kao Baby Lasagna (Marko Purišić), predstavnik Hrvatske i drugoplasirani na ovogodišnjem Eurosongu. Njegova karizma, autentičnost i neosporan talent postavili su ga na mapu najvećih regionalnih glazbenih nada. Ove jeseni, bečka publika imala je priliku u Raiffeisen Halle u Gasometru po prvi put uživo svjedočiti njegovoj energiji i glazbenom talentu. Tim povodom Baby Lasagna govori za KOSMO.

KOSMO: Šira javnost u Hrvatskoj, ali i na Balkanu, upoznala Vas je bolje nakon Vaše pobjede na Dori, prije koje ste htjeli odustati od glazbe. U jednom ste intervjuu istaknuli da biste, da niste otišli na Doru, radili kao copywriter koji trči kući kako bi pisao pjesme u nadi da će jedna od njih postati hit. Što Vas je natjeralo da ipak odete na Doru i ne odustanete od svog sna?

Baby Lasagna: Prije Dore bio sam prisiljen početi zarađivati novac, pa sam bio na rubu odustajanja od profesionalne karijere, zbog čega sam tražio posao koji bi mi osigurao prihode. Kada je riječ o Dori, sve je postalo napeto kad su mediji počeli pisati o meni. Bilo mi je zastrašujuće jer nikad nitko nije pisao o meni, a sada odjednom cijela nacija priča o meni. U tom trenutku sam nazvao oca i znao sam da će ono što mi kaže biti presudno. Mislio sam da će mi reći: „Pa dobro, sine, odustani ako ti se ne da“, no umjesto toga rekao mi je da sada moram stisnuti gas. To mi je dalo snagu deset puta veću nego prije. Otac me podsjetio da je ovo nešto što sam želio od kada sam bio mali.

Eurosong je donio veliki uspjeh

Nakon Eurosonga osvojili ste simpatije ne samo ljudi u Hrvatskoj, već i na cijelom Balkanu, ali i u Europi. Svi su željeli biti u Vašoj blizini. Kako se nosite s tolikom popularnošću?

Baby Lasagna: Ima trenutaka kada osjećam zasićenje jer sam po prirodi introvert, pa kada imam puno kontakta s ljudima, to zna biti izazovno. No, u globalu, ne bih se vratio na ono prije. Sretan sam tu gdje jesam i ne planiram odustati. Želim samo pronaći načine kako se nositi s poteškoćama koje ovaj stil života donosi.

(FOTO: KOSMO)

Što je ono najizazovnije s čime ste se susreli, a što je ono najbolje što ste doživjeli nakon ovog uspjeha?

Baby Lasagna: Najizazovnije je biti s ljudima koji očekuju puno od tebe, pa ne možeš biti umoran ili neraspoložen. Uvijek moraš biti nasmiješen, ljubazan i uslužan, jednostavno nemaš vremena za sebe. To zna biti naporno, ali svaki posao ima svoje izazove. Najbolje je to što mogu plaćati račune glazbom, jer je to ono što sam oduvijek želio još kao dijete. Osim toga, osjećaj na koncertu, kada su ljudi tu zbog tebe, nezamjenjiv je i nema ničega što je blizu tome.

Koliko se Vaš život promijenio nakon Eurosonga? Kakav je osjećaj biti među prvim našim izvođačima koji su uspješno održali rasprodane koncerte izvan granica Balkana?

Baby Lasagna: Još uvijek nisam svjestan toga da sam poznat. Još uvijek mi je čudno kada ljudi šalju slike kako čekaju na moj koncert i po nekoliko sati, kao i da se toliko stranaca interesira za ono što radim.

Planirate li se još jednom natjecati na Eurosongu i biste li možda ovaj put pjevali na hrvatskom?

Baby Lasagna: Narednih godina sigurno ne, ali nikad ne reci nikad. Trenutno nemam takvih planova, zadovoljan sam onime što sam postigao, ali postoje neke druge stvari koje bih želio ostvariti. Recimo, napuniti Wembley ili svirati u nekim legendarnim klubovima.

