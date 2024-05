Baby stirbt nach Versäumnis im Kindergarten!

In einem erschütternden Vorfall, der sich in Ashford, Kent, ereignete, kam ein neun Monate altes Baby tragisch ums Leben, nachdem es in einem Kindergarten an Nahrung erstickte. Dies geschah, weil das Personal es verabsäumte, die Nahrung für das Kind zu pürieren.

Ein tragischer Unfall

Oliver Stiper erlag am 23. September 2021 seinen Verletzungen, nur sechs Tage nachdem der Vorfall im Kindergarten für Schockwellen gesorgt hatte. Seine Mutter, Zoe Stiper, berichtete von dem schrecklichen Moment, als sie Ananasstücke in dem Erbrochenen ihres Sohnes am 16. September entdeckte.

Ignorierte Warnungen

Während der laufenden Ermittlungen wurde enthüllt, dass Oliver, der lediglich zwei Frontzähne hatte, zu Hause unter strikten Anweisungen nur pürierte Nahrung zu sich nahm. Seine Eltern hatten deutlich gemacht, dass jegliche feste Nahrung vorab püriert werden müsse – eine Anweisung, die tragischerweise ignoriert wurde.

Versäumte Kommunikation

Die Mutter des verstorbenen Kindes offenbarte, dass sie geplant hatte, das Personal des Kindergartens auf die Notwendigkeit des Pürierens von Nahrung anzusprechen, nachdem sie die Ananasstücke entdeckt hatte. Trotz ihrer Besorgnis schob sie das Gespräch auf, um nicht aufdringlich zu wirken, und verpasste damit die Gelegenheit, eine potenzielle Gefahr für ihr Kind zu beseitigen.

Ein jähes Ende

Oliver hatte kurzzeitig den Kindergarten aus gesundheitlichen Gründen nicht besucht, kehrte aber am fatalen 23. September zurück. An diesem Tag erreichte Zoe Stiper der erschütternde Anruf, dass ihr Sohn erstickt sei. Trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen und der Verlegung in spezialisierte Einrichtungen konnte Olivers Leben nicht gerettet werden.

Die Ermittlungen im Fall Oliver Stiper in Maidstone, Kent, sind noch nicht abgeschlossen.