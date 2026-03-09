Badeteich-Chaos: Kinderspielplatz soll eingezäunt werden

Hunde, Kinder, Badegäste – und mittendrin ein ungeklärter Konflikt, der Wien-Donaustadt seit Jahren beschäftigt.

Am Badeteich Süßenbrunn in Wien-Donaustadt sorgt die gemeinsame Nutzung des Geländes seit Jahren für Spannungen. Das Areal umfasst laut offizieller Auflistung der Stadt Wien 64.297 Quadratmeter und ist als Hundeauslaufplatz ausgewiesen, aber nicht eingezäunt. In den Herbst- und Wintermonaten dürfen Hunde frei laufen; zwischen Mai und September gilt zwar ein Hundeverbot auf einem schmalen Streifen, doch eine bauliche Abgrenzung fehlt. Inmitten des Geländes befindet sich ein Kinderspielplatz.

Die wiederkehrenden Konflikte zwischen Hundebesitzern, Badegästen und Familien veranlassten vor vier Jahren einen Vater dazu, die Volksanwaltschaft einzuschalten. Volksanwältin Gaby Schwarz zeigt sich skeptisch gegenüber den bisherigen Lösungsansätzen: „Einen Kinderspielplatz einzuzäunen, zu dem man nur durch die Hundefreilaufzone kommt, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die Alternative wäre eine großzügige, eingezäunte Hundefreilaufzone, damit sich Familien und Badegäste frei und sicher bewegen können. Und das sage ich als jahrzehntelange Hundebesitzerin.“ Schwarz fordert die Stadt Wien auf, erneut das Gespräch mit dem Grundeigentümer zu suchen.

Stiftung ohne Einwand

Eigentümerin des Grundstücks ist die Stiftung Theresianische Akademie. Im Jahr 2025 stand zunächst die grundsätzliche Frage im Raum, ob auf dem Gelände überhaupt ein Zaun errichtet werden könnte – konkrete Pläne hinsichtlich Lage und Ausführung lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Auf Nachfrage des Portals Heute teilte die Stiftung mit: „Seitens der Stiftung gab und gibt es keinen Einwand.“

Im Jänner 2026 wurde die Stiftung nach eigenen Angaben von der MA 42 – Wiener Stadtgärten über eine Vor-Ort-Verhandlung zur möglichen Einrichtung einer Hundeauslaufzone in Kenntnis gesetzt. Eine aktive Beteiligung sei dabei nicht vorgesehen gewesen: „Eine Teilnahme seitens der Stiftung war nicht erforderlich, da sie weder Konfliktpartner noch Verhandlungspartner in der konkreten Umsetzung ist. Die Stiftung hat dem Planvorschlag daher weder zugestimmt noch ihn abgelehnt.“

Umstrittener Magistratsplan

Für Fragen zur konkreten Planung und zu möglichen Alternativen verweist die Stiftung auf die MA 42, die mit der Bewirtschaftung und Pflege des Areals betraut ist. Die Wiener Stadtgärten erklärten auf Nachfrage, dass man sich derzeit noch in der Abstimmungsphase mit allen beteiligten Stellen befinde und daher „keine weiteren Informationen übermittelt werden“ könnten.

Einem nun kursierenden Magistratsplan zufolge sollen nicht eine eigene Hundefreilaufzone abgegrenzt, sondern der Kinderspielplatz sowie der Badebereich eingezäunt werden.