Badewanne im Schrank – eine Wiener Erfindung? (VIDEO)

Viele Ex-Pats, die ihr Heimatland verlassen haben und nun in einer anderen Kultur leben, erzählen über die Kulturschocks, die sie in ihrer Wahlheimat erleben. Eine solche „Entdeckung“ für die Gastarbeiter aus den Balkanländern in Österreich war zum Beispiel das räumlich vom Bad getrennte WC. Eigenheiten und Kuriositäten in den verschiedenen Einwanderungsländern sind jedoch auch in der heutigen Zeit nicht selten ein Thema.

So hat ein TikToker kürzlich ein Video gepostet, in dem er genau die Eigenheiten und den Einfallsreichtum bei der Gestaltung von Wiener Wohnungen anspricht. In dem mittlerweile viral gewordenen Video ist nämlich eine Wiener Wohnung zu sehen, in der die Badewanne im Schrank eingebaut ist!

Der Grund für den ungewöhnlichen Montageort für die Badewanne – Platzmangel oder etwas Anderes? – sowie die Urheber dieser Idee sind unbekannt.

Klar ist allerdings, dass das Video viele User vor ein Rätsel stellt. Manche User behaupten, dass es früher durchaus üblich war, die Badewanne in einem Schrankraum zu stellen, andere finden die Idee großartig, einigen ist das aber zu viel des Guten.

Wie die unkonventionelle Badewanne aussieht, sehen Sie im folgenden Video: