Balkan-Land führt den Euro ein: Neue Münzen sorgen für Verwirrung

Vom Madara-Reiter bis zum Bimetall-Design: Bulgarien prägt seine eigenen Euro-Münzen und wird 2026 das 21. Mitglied der Währungsgemeinschaft.

Bulgarien wird ab 1. Jänner 2026 das 21. Mitglied der Euro-Zone. Mit diesem Schritt führt das Land nicht nur den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel ein, sondern bringt auch eigene Euro-Münzen in Umlauf. Für die Umrechnung wurde ein fester Kurs von 1,95583 Lew für einen Euro festgelegt.

Die neuen bulgarischen Münzen umfassen das komplette Spektrum von der 1-Cent- bis zur 2-Euro-Münze. Auf den kleineren Werten bis 50 Cent prangt der Madara-Reiter als nationales Symbol. Die 1-Euro-Münze zeigt Iwan Rilski, während die 2-Euro-Münze mit dem Bildnis von Païssi von Hilandar gestaltet wurde. Für Verwirrung könnte allerdings sorgen, dass die bisherigen Lew-Münzen den neuen Euro-Münzen in Gestaltung, Größe und Gewicht stark ähneln – selbst das charakteristische Bimetall-Design unterscheidet sich kaum.

Geschichte des Euro

Der Euro selbst blickt auf eine längere Geschichte zurück: Zunächst 1999 als Buchgeld eingeführt, ist er seit 2002 als physisches Bargeld im Umlauf. Aktuell dient er in 20 EU-Staaten als offizielle Währung und hat sich nach dem US-Dollar zur zweitwichtigsten Reservewährung weltweit entwickelt. Die Ursprünge der Idee einer gemeinsamen europäischen Währung reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als das Ziel einer Währungsunion bis 1980 formuliert wurde. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch zunächst an der Ölkrise und der darauffolgenden wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitiger Inflation.

Dreistufige Einführung

Ein entscheidender Impuls kam 1988, als Frankreichs Präsident seine Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung an Fortschritte bei der Wirtschafts- und Währungsunion knüpfte. Die Umsetzung erfolgte dann in drei Stufen: Am 1. Juli 1990 begann mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs die erste Phase. Die zweite Stufe folgte am 1. Jänner 1994 mit der Gründung des europäischen Währungsinstituts als Vorläuferorganisation der EZB. Der finale Schritt wurde am 1. Jänner 1999 vollzogen, als die EZB ihre Arbeit aufnahm und die Wechselkurse zu den nationalen Währungen unwiderruflich festgelegt wurden.

Seither genießt der Euro weltweite Anerkennung und wird häufig als Symbol für die europäische Einigung betrachtet.