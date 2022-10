Balkan Stories: Edo mit den Kugelschreibern

Per Anhalter zur Ware

Zum Großhändler rauszufahren, ist jedes Mal eine Herausforderung. Der öffentliche Verkehr in Sarajevo ist außerhalb der Hauptverkehrsadern verbesserungsbedürftig. Edo fährt meist per Anhalter raus. Ein Taxi wäre selbst bei den ausnehmend niedrigen Tarifen in Sarajevo zu teuer.

Um die Stifte loszuwerden, ist er jeden Abend unterwegs, sieben Tage die Woche.

„Wie viel verkaufst du so am Abend“, frage ich.

„Keine Ahnung. Unterschiedlich. Es gibt gute Abende und schlechte.“

„Wann ist für dich ein guter Abend?“

„Wenn ich 100 Stück verkaufe, ist es ein guter Abend.“

Das wären 50 Euro Einnahmen. Vielleicht auch etwas mehr. Manche Kunden geben Trinkgeld.

Für bosnische Verhältnisse wäre das ein sehr gutes Einkommen, selbst wenn man Steuern und Eigenkosten abzieht. Wäre nur jeder Abend auch ein guter.

Edo nimmt einen Schluck Sarajevsko aus der Flasche.