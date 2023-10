Balkanland will Grenzkontrollen einführen: Autofahrer erwartet Mega-Stau

Mit dem bevorstehenden Beginn von Allerheiligen und Allerseelen ist zu erwarten, dass erhebliche Verkehrsbehinderungen auf den Reisewegen entstehen. Zusätzlich werden einige Baustellen und Grenzkontrollen die Geduld zahlreicher Autofahrer herausfordern.

Am Dienstag bahnt sich die nächste Verkehrswelle durch Österreich an. Es wird voraussichtlich ab Nachmittag auf den Hauptreiserouten Richtung Süden besonders stark frequentiert. Straßen könnten überlastet sein. Ab dem späten Abend verlagert sich der Schwerpunkt auf die Rückreiserouten, wobei das hohe Verkehrsaufkommen bis zum frühen Abend anhält.

Slowenien plant Verlängerung der Grenzkontrollen

Nach Berichten des slowenischen öffentlichen Fernsehens schlägt der Innenminister von Slowenien, Boštjan Poklukar, vor, die Grenzkontrollen an der kroatischen und ungarischen Grenze zu verlängern. Die ursprüngliche 10-tägige Frist ist am Montag abgelaufen.

Wie bereits berichtet wurde, hat Slowenien am 21. Oktober vorübergehende Grenzkontrollen an seiner Grenze zu Kroatien und Ungarn wiedereingeführt. Diese Kontrollen gelten zunächst für einen Zeitraum von zehn Tagen und können um bis zu zwei Monate, einschließlich der ersten zehn Tage, verlängert werden.

Bostjan Poklukar kündigte an, dass er am 2. November in Triest mit seinen italienischen und kroatischen Amtskollegen zusammenkommen werde, um die Sicherheitsherausforderungen, die Reaktionen auf die terroristische Bedrohung sowie die an der Grenze und in der Region ergriffenen Maßnahmen zu besprechen. Italien hat bereits angedeutet, dass die Kontrollen an der slowenischen Grenze über den gesamten Winter hinweg beibehalten werden sollen.

An der kroatischen und ungarischen Grenze hat Slowenien 14 Kontrollstellen eingerichtet, wovon sich 12 an der kroatischen und zwei an der ungarischen Grenze befinden. EU-Bürger können alle Grenzübergangsstellen nutzen, während Drittstaatsangehörige die Grenze nur an diesen 14 Stellen passieren dürfen.

Wartezeiten auf diesen Routen

Am Autobahngrenzübergang bei Gruskovje, Dragonja und Rupa wird es zu stundenlangen Wartezeiten kommen. Zur Erinnerung: Die Wartezeiten betragen teilweise stundenlang, beispielsweise auf der Strecke Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj.

Außerdem werden ungarisch/serbische Grenzübergänge auch lang und verstopft sein:

Horgos/Röszke: Route Belgrad – Szeged – Budapest (E75)

Nadlac/Nagylak: Route Timisoara – Szeged – Budapest

Insgesamt ist in den kommenden Tagen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Autofahrer sollten daher versuchen, reisestarke Tage zu meiden und möglichst Alternativrouten zu wählen.