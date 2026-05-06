Bankomat mitten in der Nacht gesprengt – Täter auf der Flucht

Mitten in der Nacht erschüttert eine gewaltige Explosion ein kleines Ortszentrum – die Täter sind auf der Flucht.

In der Nacht auf heute wurden die Bewohner von Neustift im Mühlviertel unsanft aus dem Schlaf gerissen: Gegen halb vier Uhr morgens erschütterte eine massive Explosion das Ortszentrum, als Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft jagten. Die Detonation war so gewaltig, dass Glas- und Metallteile auf die angrenzende Straße geschleudert wurden. Den Tätern gelang anschließend die Flucht.

Fahndung läuft

Die Polizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Ersten Angaben zufolge werden derzeit Videoaufzeichnungen gesichtet und ausgewertet, um Hinweise auf die Identität der Täter zu gewinnen.

Parallel dazu läuft eine großangelegte Fahndung im Raum Neustift im Mühlviertel.

Zum genauen Tathergang sowie zu möglichen Fluchtfahrzeugen liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.