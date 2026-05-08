Bankräuber nehmen Geldtransporter-Fahrer als Geisel

Großeinsatz in Sinzig: In einer Bankfiliale halten Geiselnehmer mehrere Menschen fest – darunter offenbar ein Geldtransporter-Fahrer.

In der Innenstadt von Sinzig, Rheinland-Pfalz, hat sich am Freitagvormittag in einer Volksbankfiliale eine Geiselnahme ereignet. Die Polizei hat das betroffene Gebiet weiträumig abgeriegelt und ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando.

Mehrere Geiseln

Nach Angaben der Behörden sind sowohl mehrere Täter als auch mehrere Geiseln in den Vorfall verwickelt. Zumindest eine der festgehaltenen Personen ist der Fahrer eines Geldtransporters. Ob dem Geschehen ein Banküberfall vorausgegangen ist, ließ die Polizei zunächst offen. Die Lage wurde als statisch eingestuft.

Die Einsatzkräfte haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, um die Kontrolle über die Situation zu behalten. Bewohner in unmittelbarer Nähe des Tatorts wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Ein Sprecher der Polizei Koblenz betonte, dass außerhalb des abgesperrten Bereichs keine Gefahr bestehe und das öffentliche Leben dort ungehindert weiterlaufen könne.

Keine Angaben

Wie die lokale Zeitung „Generalanzeiger“ berichtet, ist bislang nicht bekannt, ob es Verletzte gibt oder ob die Geiselnehmer bewaffnet sind. Auch dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Im weiteren Tagesverlauf werden weitere Informationen erwartet.