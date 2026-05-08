Aus dem Ruhestand zurück in die Heimat – jetzt lebt er als Schafhirte

Mit 60 Jahren, 500 Schafen und einem Leben zwischen zwei Welten zeigt Anton, was echte Heimkehr bedeutet.

Anton aus Polog bei Mostar ist kein Mann, der sich mit dem Schaukelstuhl abfindet. Während die meisten seiner Altersgenossen längst den wohlverdienten Ruhestand genießen, treibt er jeden Morgen rund 500 Schafe und 120 Ziegen auf die Weiden rund um Široki Brijeg – und das mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte er nie etwas anderes getan.

Dabei war da durchaus etwas anderes. Jahre seines Lebens verbrachte Anton in Deutschland, weit weg von den Hügeln der Herzegowina. Doch die Rückkehr in die Heimat brachte ihm etwas, das er in der Fremde nie ganz gefunden hatte: Ruhe. Zufriedenheit. Das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Antons Alltag

„Das ist kein Acht-Stunden-Job, nach dem man einfach nach Hause geht“, sagt Anton. Die Herde brauche ihn den ganzen Tag – von der Morgendämmerung bis zum Abend. Feste Arbeitszeiten? Ein Fremdwort in seinem Leben. Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – strahlt der 60-Jährige eine Energie aus, die manch Jüngeren beschämen würde. Er selbst lacht dabei und meint, er fühle sich noch immer „wie ein Hase“.

Bedrohung der Herde

Dass das Leben als Hirte kein romantisches Idyll ist, verschweigt Anton nicht. Die härtesten Monate sind Winter und Frühjahr, wenn die Weideflächen knapp werden und die Lammzeit rund um die Uhr Aufmerksamkeit fordert. Was ihn dabei mehr in Atem hält als Wölfe, sind streunende Hunde – ein Problem, das er als weitaus bedrohlicher für seine Herde einschätzt und das immer wieder zu empfindlichen Verlusten führt.

Doch all das gehört für Anton zum Leben dazu. Zur Entscheidung, die er bewusst getroffen hat – zurückzukehren, anzupacken, in einer Welt zu arbeiten, die sich nach den Jahreszeiten richtet und nicht nach dem Kalender eines Büros.