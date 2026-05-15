Bellende Spears hantiert mit Messer im Restaurant – Gäste in Angst

Ein Restaurantbesuch von Britney Spears sorgt für Schlagzeilen – und für sehr unterschiedliche Versionen derselben Nacht.

Der Sprecher von Britney Spears hat die Berichte über einen angeblichen Vorfall in einem Lokal in Los Angeles in einem Statement gegenüber Page Six als übertrieben zurückgewiesen. „Das wird völlig übertrieben. Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard. Sie erzählte lediglich, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt hatte“, wird dieser zitiert.

Berichten zufolge soll die 44-Jährige am Mittwochabend in einem Restaurant gemeinsam mit zwei Begleitern für Aufsehen gesorgt haben. Quellen berichteten dem Promiportal TMZ, Spears habe in der Blue Dog Tavern in Sherman Oaks, Los Angeles, „die Stimme erhoben, geschrien und zeitweise sogar gebellt“. Ein Gast gab zudem an, die Sängerin sei mit einem Messer in der Hand an seinem Tisch vorbeigegangen, was bei ihm die Befürchtung ausgelöst habe, dabei versehentlich verletzt zu werden.

Augenzeugen berichten

Ein weiterer Gast, Jeff Sneider, schilderte gegenüber Page Six den Abend aus seiner Perspektive. Er sei gegen 19 Uhr Ortszeit gemeinsam mit einem Bekannten in der Blue Dog Tavern eingetroffen, woraufhin wenig später eine Frau mit Sonnenbrille das Lokal in Begleitung zweier Personen betreten habe. „Die Frau setzte sich und fing an, laut zu bellen und herumzuschreien“, behauptete Sneider am Tag nach dem vermeintlichen Vorfall. „Erst als sie ihre Sonnenbrille abnahm, wurde uns klar: ‚Oh nein, das ist Britney Spears.'“

Auch abseits des Bellens und Schreiens soll sich Spears an dem Abend auffällig verhalten haben. So habe sie in der Nähe des Eingangs eine Zigarette angezündet, woraufhin das Restaurantpersonal ihren männlichen Begleiter darum gebeten habe, sie zum Ausmachen aufzufordern. Später soll die Sängerin denselben Begleiter an ihrem Tisch eigenhändig gefüttert und ihm gesagt haben, dass sie ihn liebe.

Während ihres Aufenthalts sei die Grammy-Gewinnerin wiederholt aufgestanden und durch das Lokal gelaufen. Das Messer in ihrer Hand könnte damit zusammenhängen, dass sie dabei möglicherweise „vergessen“ habe, ihr Besteck abzulegen. „Ich fühlte mich nicht bedroht oder so“, stellte der Augenzeuge klar. „Aber als sie schließlich ging, drehte ich mich um und rief der ganzen Gruppe zu: ‚Heilige Scheiße, das war ja irre!'“

Eine andere Restaurantbesucherin schilderte die Situation deutlich bedrohlicher. Über Spears sagte sie: „Sie hatte ein Messer und kam auf mich zu. Ich dachte, sie würde mich erstechen.“ Sneider selbst geht nicht davon aus, dass die Sängerin gewalttätige Absichten hegte, bezeichnete sie jedoch als „definitiv eine Belästigung als Sitznachbarin beim Abendessen“.

Spears‘ Vorgeschichte

Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre war Spears unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears gestellt worden, aus der sie sich nach einem jahrelangen Rechtsstreit 2021 befreien konnte. Seither hat sie sich mehrfach öffentlich zu ihrer psychischen Gesundheit geäußert. Ende 2021 erklärte sie, die „richtige Medikation“ gefunden zu haben, betonte aber gleichzeitig, noch „viel Heilung“ zu benötigen.

Gegenüber ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester erhob Spears schwere Vorwürfe: In einem vielbeachteten Video aus dem Jahr 2022 behauptete sie, beide hätten die Kontrolle durch ihren Vater unterstützt und ihr nicht geholfen.

Beide wiesen diese Anschuldigungen zurück.