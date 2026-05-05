Britney wegen Drogenfahrt vor Gericht – Schuldspruch!

Britney Spears steht erneut im Rampenlicht – diesmal nicht wegen Musik, sondern wegen eines Vorfalls, der juristische Folgen hatte.

Zwei Monate nach einer Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist Britney Spears einer Haftstrafe entgangen. Die 44-jährige US-Popsängerin bekannte sich am Montag im Rahmen eines Deals mit der US-Justiz schuldig, fahrlässig unter Rauschmitteleinfluss gefahren zu sein. Das Gericht im kalifornischen Ventura County setzte daraufhin eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wie ihr Anwalt Michael Goldstein bekanntgab.

„Sie wird das gut machen, und wir alle drücken Britney die Daumen“, erklärte Goldstein über die Sängerin, die bei der Verhandlung nicht persönlich anwesend war.

Vorfall im März

Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles von der Polizei angehalten worden, als sie ihren schwarzen BMW 430i lenkte, und verbrachte anschließend eine Nacht im Polizeigewahrsam. Laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ sei sie „unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren“. Welches Rauschmittel konkret im Spiel war, blieb unklar.

Ihr Management bezeichnete den Vorfall danach als „absolut unentschuldbar“ und ließ verlauten, Spears werde „die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten“. Als Teil der gerichtlichen Einigung ist Spears nun verpflichtet, an einem Suchtmittelprogramm teilzunehmen und sich regelmäßig sowohl psychologisch als auch psychiatrisch betreuen zu lassen. Medienberichten zufolge begab sie sich daraufhin in eine Entzugsklinik.

Bewegte Karriere

Spears wurde 1998 als Teenager mit „Baby One More Time“ zum Weltstar, es folgten Hits wie „Oops! … I Did It Again“ und „Toxic“. Im Jahr 2008 wurde sie aufgrund psychischer Probleme vorübergehend in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Ihr Vater Jamie übernahm daraufhin die Vormundschaft über sie und kontrollierte damit nicht nur ihre persönlichen und künstlerischen Entscheidungen, sondern auch ihr Vermögen.

Ende 2021 wurde diese Vormundschaft nach einem jahrelangen Rechtsstreit schließlich aufgehoben. In ihrer 2023 veröffentlichten Autobiografie „The Woman in Me“ betonte Spears, niemals harte Drogen konsumiert zu haben. „Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren“, schreibt sie.

Gleichzeitig räumte sie ein, das Medikament Adderall genommen zu haben – ein Stimulans, das bei ADHS verschrieben wird.