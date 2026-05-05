IWF schlägt Alarm: Nahost-Krieg bedroht Weltwirtschaft

Der IWF zieht die Reißleine: Was als Worst-Case galt, ist längst eingetreten – mit globalen Folgen.

Der Internationale Währungsfonds schlägt Alarm: Der anhaltende Krieg im Nahen Osten gefährdet die Stabilität der Weltwirtschaft und könnte eine neuerliche Inflationswelle auslösen. Weil der Konflikt unvermindert andauert, ist das bisherige Basisszenario des IWF – das lediglich eine moderate Wachstumsverlangsamung und einen geringen Preisanstieg vorsah – nach Einschätzung von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa nicht mehr aufrechtzuerhalten.

IWF warnt

Das Negativszenario sei bereits Realität. Zwar blieben die langfristigen Inflationserwartungen vorerst stabil und die Finanzierungsbedingungen hätten sich bislang nicht merklich verschärft – doch könnte sich das rasch ändern, sollte der Krieg weiter eskalieren.

Georgiewa warnte gestern ausdrücklich: Sollte der Konflikt bis 2027 andauern und der Ölpreis auf rund 125 Dollar – umgerechnet etwa 107 Euro – je Barrel klettern, seien deutlich gravierendere wirtschaftliche Konsequenzen zu erwarten.

Die Nordseesorte Brent notierte am Montagabend bei knapp 114 Dollar, was rund 98 Euro entspricht.