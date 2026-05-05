KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Inflation explodiert

IWF schlägt Alarm: Nahost-Krieg bedroht Weltwirtschaft

IWF schlägt Alarm: Nahost-Krieg bedroht Weltwirtschaft
FOTO: EPA/Carlos Lemos
1 Min. Lesezeit |

Der IWF zieht die Reißleine: Was als Worst-Case galt, ist längst eingetreten – mit globalen Folgen.

Der Internationale Währungsfonds schlägt Alarm: Der anhaltende Krieg im Nahen Osten gefährdet die Stabilität der Weltwirtschaft und könnte eine neuerliche Inflationswelle auslösen. Weil der Konflikt unvermindert andauert, ist das bisherige Basisszenario des IWF – das lediglich eine moderate Wachstumsverlangsamung und einen geringen Preisanstieg vorsah – nach Einschätzung von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa nicht mehr aufrechtzuerhalten.

IWF warnt

Das Negativszenario sei bereits Realität. Zwar blieben die langfristigen Inflationserwartungen vorerst stabil und die Finanzierungsbedingungen hätten sich bislang nicht merklich verschärft – doch könnte sich das rasch ändern, sollte der Krieg weiter eskalieren.

Georgiewa warnte gestern ausdrücklich: Sollte der Konflikt bis 2027 andauern und der Ölpreis auf rund 125 Dollar – umgerechnet etwa 107 Euro – je Barrel klettern, seien deutlich gravierendere wirtschaftliche Konsequenzen zu erwarten.

Die Nordseesorte Brent notierte am Montagabend bei knapp 114 Dollar, was rund 98 Euro entspricht.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Reiseschnäppchen
Sommer 2026: In diesen Wochen sind Reisen am günstigsten!
| Jugendkriminalität
14-Jähriger nach drei bewaffneten Raubüberfällen zu Haft verurteilt
| Stellenabbau
Nach Corona-Boom: Stellenabbau bei BioNTech – bis zu 1.860 Jobs betroffen
| Marktabkühlung
Rückgang bei Immobilienkäufen in Kroatien – Preise bleiben hoch
| Messerangriff
Messer-Drama am Fußballplatz – Zeuge verfolgte Täter bis zur Festnahme
MEHR AKTUELLE NEWS