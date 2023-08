Berliner Brüder brechen Traditionen mit spektakulärer Doppelhochzeit!

In der malerischen Region Zlatibor in Serbien fand eine ungewöhnliche Hochzeit statt, die die traditionellen Grenzen durchbrach. Zwei Brüder, gebürtig aus Berlin, entschieden sich, ihre Hochzeiten gleichzeitig zu feiern und auf spektakuläre Weise mit einem Hubschrauberflug zu beginnen.



In der idyllischen Region Zlatibor, bekannt für ihre atemberaubende Natur und reiche Kultur, fand eine Hochzeit statt, die in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich war. Die Protagonisten dieser Geschichte sind die Brüder Ervin und Benjamin Zigovic, die sich entschieden haben, ihre Hochzeiten gleichzeitig zu feiern.

Die Brüder, geboren und aufgewachsen in Berlin, Deutschland, haben ihre Wurzeln nie vergessen. „Geboren in Berlin, dort leben wir, dort arbeiten wir. Aber dies ist unsere Heimat und man sollte manchmal hierher zurückkehren“, betont Benjamin Zigovic.

Die Entscheidung, gemeinsam zu heiraten, war für die Brüder eine natürliche Wahl. Nun, zwei Brüder, sie fanden gleichzeitig Frauen. Und das ist eine Art Spektakel, das nicht alltäglich ist. Wir sind natürlich immer zusammen, und so haben wir uns auch zusammen verheiratet“, sagt Ervin Zigovic.

Die Unterstützung der Eltern war dabei unerlässlich. „Natürlich ist es unmöglich, alle Wünsche zu erfüllen, aber wir als Eltern versuchen es. Natürlich tun wir all dies, weil wir stolz auf sie sind, weil sie, wie sie sagen, gute Jungs, gute Söhne sind“, erklärt Bazo Zigovic, der Vater der Brüder.

Die Hochzeitszeremonie selbst war ein Spektakel, das mit einem Hubschrauberflug begann – eine moderne Note inmitten der traditionellen serbischen Hochzeitsbräuche. Die Brüder planen nun, dauerhaft nach Serbien zu ziehen und sich der Gründung einer Familie zu widmen.