Besorgniserregend: Jedes zweite Kind spricht zu Hause kein Deutsch

Wien zeigt ein besorgniserregendes Bild in Bezug auf die Sprachkenntnisse ihrer Schüler. Laut Statistik Austria sprechen 55 Prozent aller Wiener Volksschüler im Alltag oder im familiären Umfeld zu Hause keine deutsche Sprache. Die Bezirke Margareten, Brigittenau und Favoriten weisen dabei die höchsten Zahlen auf. Noch dramatischer gestaltet sich die Situation in den Mittelschulen, wo der Anteil sogar bei 77 Prozent liegt. Harald Zierfuß, Bildungssprecher der ÖVP Wien, bezeichnet die Situation als „besorgniserregend“.

Margareten, Brigittenau und Favoriten stark betroffen

Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass in Margareten 84 Prozent, in Brigittenau 82 Prozent und in Favoriten 75 Prozent der Volksschüler im Alltag nicht Deutsch sprechen. Bei den Mittelschülern sind die Zahlen noch dramatischer: In Margareten sprechen 96 Prozent, in Ottakring 93 Prozent und in Hernals 92 Prozent der Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache.

In den Bezirken Hietzing, Währing und Liesing hingegen ist die Situation weniger angespannt. Hier sprechen „nur“ 57 Prozent der Schüler nicht Deutsch als Alltagssprache.

Außerordentliche Schüler und Deutschförderklassen

In Wien gibt es rund 10.000 außerordentliche Schüler in den Volksschulen. Das bedeutet, ihre Deutschkenntnisse reichen nicht aus, um dem Unterricht folgen zu können. In der ersten Klasse betrifft dies rund ein Viertel aller Kinder. Interessant ist dabei, dass 60 Prozent dieser Kinder in Österreich geboren wurden und 80 Prozent bereits mindestens zwei Jahre in einem Kindergarten waren.

Die ÖVP Wien fordert eine deutliche Erhöhung der Deutschförderkräfte in den Kindergärten, von denen es derzeit rund 300 gibt. Zudem soll die Gruppengröße verkleinert werden, damit Pädagogen individuell auf Kinder eingehen und ihnen die Sprache beibringen können. Darüber hinaus plädiert die Partei für eine Kindergartenpflicht ab dem dritten Lebensjahr für Kinder, die bei einer ersten Sprachstandsfeststellung Defizite aufweisen.

Politische Kontroverse um SPÖ und Neos

Harald Zierfuß, Bildungssprecher der ÖVP Wien, kritisiert die Stadtregierung scharf: „Eine Durchmischung oder Aufteilung in diesen Bezirken ist ein frommer Wunsch.“ Er wirft SPÖ und Neos vor, ihre Hausaufgaben in den Wiener Kindergärten nicht gemacht zu haben: „Wie kann es sein, dass in Wien Kinder geboren werden, aufwachsen und länger als zwei Jahre im Kindergarten waren, ohne ausreichend Deutsch für den Unterricht zu lernen?“

Er geht sogar noch weiter und behauptet, SPÖ und Neos würden diesen Kindern ihre Zukunftschancen rauben: „Kein Wunder, dass dieses Bildungsversagen in Wien zu massiven Integrationsproblemen führt!“