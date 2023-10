Einmal-Bonus: 20.000 Euro für 18-Jährige wird gefordert

In Deutschland wird derzeit ein bemerkenswerter Vorschlag diskutiert: Sollten alle 18-Jährigen ein Startkapital von 20.000 Euro erhalten? Finanziert durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, soll dieses „Grunderbe“ dazu dienen, mehr Chancengleichheit unter Jugendlichen aus unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen zu schaffen. Doch ist ein solches Modell überhaupt umsetzbar?

In der Schweiz findet der Vorschlag bei SP-Nationalrätin Tamara Funiciello Anklang. Sie sieht in dem Grunderbe eine Möglichkeit zur Umverteilung von Reichtum: „Ein Startkapital von 20.000 Franken wäre eine tolle Rückverteilungsmaßnahme“, so Funiciello. Allerdings plädiert sie für Bedingungen: „Wer sowieso schon viel Geld hat, sollte nicht noch mehr bekommen.“

Nicht alle sind von der Idee begeistert. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sieht in dem Vorschlag eine „reine Umverteilungsübung nach dem Gießkannenprinzip“. Er hält es für ökonomischen und politischen Unsinn und betont: „Das trägt überhaupt nicht zur Chancengleichheit bei.“ Er kritisiert zudem, dass das Geld ohne Bedingungen ausgegeben werden könne: „Das führt nur zu finanziellem Schlendrian.“

Bildung statt Geld: Alternative Vorschläge

Auch EVP-Nationalrätin Lilian Studer ist skeptisch. Sie betont die Wichtigkeit finanzieller Bildung: „Ich finde es richtig, dass man als junger Mensch nicht einfach von Anfang an ein Startkapital bekommt, sondern lernen muss, mit seinem Geld umzugehen.“ Ähnlich äußert sich SP-Nationalrätin Martina Munz: „Viel wichtiger ist es, den Jugendlichen zu ermöglichen, sich kostenfrei aus- und weiterzubilden.“ Sie warnt vor der Gefahr einer Überschuldung junger Menschen und fordert, dass diese sich nicht aufgrund finanzieller Hürden gegen eine Weiterbildung entscheiden müssen.

Expertenmeinung: Grunderbe als kurzfristige Lösung

Christian Keuschnigg, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, steht dem Grunderbe ebenfalls kritisch gegenüber: „Ein einmaliges Startkapital von 20.000 Franken für alle 18-Jährigen würde nur kurzzeitig den Konsum stärken, wäre aber schnell aufgebraucht.“ Er sieht in der Bildung die effektivste Maßnahme zur Förderung der Chancengleichheit.

Ob das Grunderbe tatsächlich eine Chance für mehr Gleichheit bietet oder doch nur eine Chimäre bleibt, ist Gegenstand laufender Diskussionen. Sicher ist jedoch, dass die Debatte um Chancengleichheit und sozialen Ausgleich weitergeht.