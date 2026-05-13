Bestechungs-Skandal: Zwei Generalschlüssel aus Gefängnis verschwunden

In einem deutschen Gefängnis fehlen zwei Generalschlüssel – und das mitten in einer laufenden Bestechungsaffäre.

In der Justizvollzugsanstalt Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ist ein schwerwiegender Vorfall ans Licht gekommen, der die ohnehin angespannte Lage in der Haftanstalt weiter verschärft. Inmitten einer laufenden Bestechungsaffäre wurde bekannt, dass zwei elektronische Generalschlüssel der Einrichtung abhandengekommen sind. Die fehlenden Transponder ermöglichen den Zugang zu sämtlichen Türen des Gefängnisses.

Manipulierte Schlüssel

Eine systematische Überprüfung aller in einem Koffer aufbewahrten Transponder brachte das volle Ausmaß des Vorfalls zutage: Bei zwei Geräten fehlte das originale Innenleben vollständig, ersetzt durch anderes Material. Wo sich die Originale derzeit befinden, ist bislang ungeklärt.

Ob der Diebstahl in einem Zusammenhang mit den Bestechungsvorwürfen gegen acht Bedienstete der Anstalt steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Den betroffenen Mitarbeitern wird vorgeworfen, für die Gewährung von Hafterleichterungen persönliche Vorteile angenommen zu haben. Darüber hinaus richtet sich das Ermittlungsverfahren gegen drei ehemalige Insassen der JVA Euskirchen.

Limbachs Sondersitzung

Wie das Portal n-tv.de berichtet, hat der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen den Sachverhalt im nicht-öffentlichen Teil einer Sondersitzung des Rechtsausschusses erläutert. Aufgefallen waren zunächst Unregelmäßigkeiten an der Schließanlage der Haftanstalt. Dabei stellte sich heraus, dass ein Schloss mit einem Feuerwehr-Transponder geöffnet worden war, der gemeinsam mit weiteren Exemplaren eigentlich gesichert in einem verschlossenen Koffer für den Notfall hätte verbleiben sollen.