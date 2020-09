Bester Käse der Welt kommt aus Kroatien!

Der kroatische Käsehersteller “Sirana Gligora” räumt mit seinem Produkt ab und gewinnt den internationalen Preis.

Die Käserei machte bei zwei Wettbewerben mit, dem “World Championship Cheese Contest (WCCC)” in Wisconsin und dem “Great Taste Awards 2020” in England. Dabei räumten sie gleich drei Preise ab.

Den Preis für den besten Käse in ihrer Klasse, mit dem “Dinarski” Käse, der in Weintrauben gereift und gepresst wurde. Die zweite Auszeichnung holte der “Žigljen” ab, der in Olivenöl gepresst wurde und der dritte ging an den “Kodrun” Käse, der ebenfalls in Weintrauben gepresst und gereift wurde.

“Damit haben wir die bestehende Qualität des Käses aus Pag bestätigt”, so die Käserei Gligola.

Die Entscheidung wurde von 144 Jury-Mitgliedern getroffen. Darunter renomierte Essenskritiker, Küchenchefs, Caterer, Verkäufer, Produzenten und Influencer. Sie bewerteten die Produkte mit einem, zwei oder drei Sternen. Zu “Sirana Gligola” traten sieben weitere Käsereien representativ für Kroatien an.

Die im Jahr 2009 gegründete Käsemacherei ist die modernste und größte in Kroatien. Zu ihr gehört auch der berühmte “Gligola”-Verkaufsladen, der sowohl bei Einheimischen, als auch bei Touristen sehr beliebt ist.