Billa ruft beliebte Clever-Süßigkeit zurück!

Süße Gefahr im Supermarktregal: In beliebten Punschkrapfen wurden Kunststoffbruchstücke entdeckt. Der Hersteller reagiert mit einem sofortigen Rückruf.

Die Guschlbauer GmbH hat einen Produktrückruf für ihren “Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack 6Stk 250g” eingeleitet. Betroffen ist ausschließlich die Charge “L0235” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Dezember 2025. Wie der Handelskonzern REWE in einer Aussendung mitteilte, wurden in einzelnen Packungen Kunststoffbruchstücke entdeckt.

“Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bruchstücke in diesem Produkt befinden und eine mögliche Gesundheitsgefährdung besteht”, warnt das Unternehmen. Von einem Verzehr wird daher dringend abgeraten. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen.

Konsumenten, die das Produkt bereits erworben haben, können die Punschkrapfen auch ohne Kassenbon in die Filialen zurückbringen. Die Guschlbauer GmbH bedauert den Vorfall und betont: “Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.”

Ähnlicher Vorfall

Erst vor kurzem sorgte ein ähnlicher Fall für Aufsehen: Bei einer bestimmten Charge der Waldpilzsuppe von Knorr wurden kleine Metall- und Gummiteile gefunden. Der Rückruf betrifft die Chargennummer 528219C93 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum April 2027.

Der aktuelle Rückruf der Punschkrapfen mit der Charge “L0235” und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Dezember 2025 erfolgt im Rahmen des konsequenten Konsumentenschutzes, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.