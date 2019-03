Bin ich überhaupt für eine Augenlaser-OP geeignet? Mit dieser Checklist finden Sie es heraus!

Teile diesen Beitrag:







Sie wollen scharf sehen und dabei auf lästige oder umständliche Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen verzichten? Die refraktive Augenchirurgie macht das möglich! Durch einen kurzen operativen Eingriff können Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und sogar Hornhautverkrümmungen einfach, schnell und präzise behandelt werden.

Augenlasern Wien bietet moderne Lasertechnologien an. Für jeden Patienten wird die optimale Behandlungsmethode gewählt – angepasst an die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche. Das Fachwissen, die Erfahrung und die Sorgfalt der Fachärzte, die nach höchsten Qualitätsstandards arbeiten, bieten Ihnen ein bestmögliches Ergebnis.

Dr. med. univ. Jamal ATAMNIY – Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

Als erfahrener Augenlaserspezialist bietet Ihnen Dr. Jamal Atamniy in seinem Augenzentrum in 1180 Wien moderne Lasertechnologien sowie unterschiedlichste Behandlungsmethoden zur Korrektur Ihrer Fehlsichtigkeit an. Auch die SmartSurf No Touch Technologie steht zur Wahl.

Augenlasern ganz ohne Berührung

Mit dieser Behandlungsmethode bietet Ihnen Augenlasern Wien eine innovative Augenlaserbehandlung, die ohne Berührung des Auges funktioniert. Das Ergebnis ist ein klares Sehen in weniger als 60 Sekunden.

Sie kombiniert die Vorteile der berührungslosen Trans-PRK Oberflächenbehandlung mit der innovativen SmartPulse Technologie. Das Ergebnis ist ein klares Sehen. Die berührungslose Augenlaserkorrektur ist sicher, stressfrei und schonend für Ihre Augen.

