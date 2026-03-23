Bis an die Zähne bewaffnet: So viele Waffen besitzen die Bürger Bosniens

**Bosnien-Herzegowina zählt zu den am stärksten bewaffneten Gesellschaften Europas – und die Zahlen steigen weiter.**

Berücksichtigt man, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung zusätzlich illegale Waffen besitzt, lässt sich mit gutem Grund behaupten, dass Bosnien-Herzegowina eine bis an die Zähne bewaffnete Gesellschaft ist – die tatsächliche Zahl der im Umlauf befindlichen Schusswaffen dürfte die Millionengrenze längst überschritten haben. Laut offiziellen Angaben des Koordinierungsausschusses für die Kontrolle von Klein- und Leichtwaffen waren im Jahr 2025 insgesamt 372.143 Waffen registriert.

Davon entfielen 236.844 auf die Föderation Bosnien-Herzegowina, 130.380 auf die Republika Srpska und 4.919 auf den Brčko-Distrikt. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag die Zahl registrierter Waffen noch bei 280.819 – ein Anstieg, der einen deutlichen und besorgniserregenden Trend zur Bewaffnung der Zivilbevölkerung widerspiegelt. Von den derzeit legal registrierten Waffen sind 365.679 auf Männer eingetragen, während Frauen 6.464 Stück besitzen, wie die Nezavisne novine berichten.

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Experten schlagen Alarm

Sicherheitsexperten schlagen Alarm: Die hohe Verfügbarkeit von Schusswaffen zähle zu den gravierendsten Sicherheitsrisiken für die Gesellschaft. Sicherheitsexperte Safet Music betont, dass die Kombination aus legalem Waffenbesitz und der geschätzten Zahl illegaler Waffen das Bild einer Bevölkerung zeichne, die buchstäblich bis an die Zähne bewaffnet sei. Besonders beunruhigend sei dabei, dass in einem solchen Umfeld alltägliche Konflikte weit schneller in Gewalt umschlagen könnten – ob im häuslichen Bereich oder im Milieu organisierter Kriminalität.

Strukturelles Versagen

Der Soziologe Vladimir Vasic sieht in den Zahlen ein strukturelles Versagen: Bosnien-Herzegowina habe es als Nachkriegsgesellschaft nie geschafft, eine systematische Antwort auf das Problem illegaler Waffen zu finden. Die vorliegenden Daten seien für ihn vor allem ein Symptom – ein Indikator für das tiefe Misstrauen weiter Bevölkerungsteile gegenüber staatlichen Institutionen und deren Fähigkeit, Sicherheit und Eigentum der Bürgerinnen und Bürger wirksam zu schützen.