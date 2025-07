Bis zu 100 Sternschnuppen: An diesen Tagen könnt ihr euch etwas wünschen

Der Nachthimmel wird zum kosmischen Theater: Bis zu 100 Meteore pro Stunde durchkreuzen Mitte August den österreichischen Sternenhimmel beim jährlichen Perseiden-Spektakel.

Von Mitte Juli bis Ende August zeigt sich am Nachthimmel wieder ein besonderes astronomisches Phänomen. Der alljährliche Perseiden-Schauer, der vom 17. Juli bis zum 24. August zu beobachten ist, lädt Himmelsbegeisterte zum Sternschnuppen-Zählen ein. Die spektakulärste Phase dieses kosmischen Ereignisses wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2024 erwartet, wenn bis zu 100 Meteore stündlich den Himmel durchkreuzen können.

Das astronomische Schauspiel wird auch heuer wieder viele Menschen in Österreich faszinieren. In den Spitzenstunden können Beobachter mit bis zu 100 Meteoren pro Stunde rechnen, die über das Firmament ziehen. Astronomen empfehlen, die Beobachtung in der Nacht zum 13. August ab 1 Uhr bis zum Morgengrauen durchzuführen – dann sind die Bedingungen optimal.

Kosmischer Ursprung

Bei den Perseiden handelt es sich um Fragmente des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Ihre Bezeichnung leitet sich vom Sternbild Perseus ab, wo sich der Radiant (Ausgangspunkt der Meteore am Himmel) befindet – jener Punkt am Himmel, von dem die Meteore auszugehen scheinen. Für die Planung der idealen Beobachtungsnacht können die Smartphone-Anwendungen Star Walk 2 und Sky Tonight hilfreich sein.

Beobachtungstipps

Für die Beobachtung eines Meteorschauers benötigen Sie weder Spezialausrüstung noch Fachkenntnisse – ein wolkenfreier Himmel genügt. Wählen Sie einen Ort mit möglichst geringer Lichtverschmutzung und geben Sie Ihren Augen etwa 15 bis 20 Minuten Zeit zur Anpassung an die Dunkelheit. Vergessen Sie nicht, wetterangepasste Kleidung sowie eine wärmende Decke oder eine bequeme Sitz- oder Liegemöglichkeit mitzunehmen.

Sobald Sie es sich gemütlich gemacht haben, richten Sie Ihren Blick einfach zum Sternenhimmel. Haben Sie bereits eine Sternschnuppe erspäht? Dann ist der Moment gekommen, sich etwas zu wünschen!

Die besten Beobachtungsorte in Österreich

Für ein optimales Perseiden-Erlebnis sollten Sie dunkle Orte fernab von Städten aufsuchen. Besonders empfehlenswert sind Wiesen oder Felder außerhalb urbaner Gebiete sowie erhöhte Lagen wie Hügel und Berge, die einen möglichst weiten Horizont bieten und weniger von künstlichem Licht beeinträchtigt werden.

In Wien und Umgebung ist die Sicht durch die Stadtbeleuchtung stark eingeschränkt. Hier bieten Astronomievereine wie das Planetarium Wien, die Kuffner- und die Urania-Sternwarte spezielle Beobachtungsevents an, um trotz Lichtverschmutzung optimale Bedingungen zu schaffen.

Die besten Chancen auf zahlreiche Sternschnuppen haben Sie in den frühen Morgenstunden, wenn der Radiant im Sternbild Perseus höher am Himmel steht und der Mond bereits untergegangen ist. Während in den Nächten vom 12. auf den 13. sowie vom 13. auf den 14. August theoretisch bis zu 100 Meteore pro Stunde möglich sind, können Sie realistisch mit etwa 20 bis 40 Sternschnuppen pro Stunde rechnen.