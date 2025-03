Bis zu einem halben Meter: Schnee soll nach Österreich kommen!

In Österreich startet die Woche mit spätwinterlichem Wetter und kräftigem Schneefall in den Nordalpen. Doch bereits zur Wochenmitte ist eine Wetterbesserung in Sicht.

Der Beginn der Woche in Österreich wird von spätwinterlichem Wetter begleitet, insbesondere in den höheren Lagen der Nordalpen, wo kräftiger Schneefall erwartet wird. Das Flachland hingegen muss mit lokalen Graupelschauern rechnen. Eine Wetterbesserung und ein deutlicher Temperaturanstieg sind für die Mitte der Woche vorhergesagt.

Ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer hat von Freitag bis Sonntagmorgen in Teilen Österreichs für ergiebigen Regen gesorgt, insbesondere in der Südweststeiermark und im Mostviertel, wo 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen wurden. Dieses Tiefdruckgebiet zieht nun nach Süden ab, während ein neues Tiefdruckgebiet namens Yaro aus dem Norden heranzieht. Laut Meteorologe Nikolas Zimmermann von der Österreichischen Unwetterzentrale bringt Yaro am Montag feuchtkühle Luft nach Mitteleuropa und verursacht eine Nordstaulage in den Alpen, was zu einem wechselhaften Wochenstart führt.

Am Montag sind die Alpennordseite von Wolken dominiert, mit anhaltendem Regen und Schneefall vom Außerfern über die Kitzbüheler Alpen bis in die nördliche Obersteiermark. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. In den Bergen, besonders von den Hohen Tauern bis zum Toten Gebirge, wird mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet. Autofahrer sollten sich auf winterliche Bedingungen einstellen. Abseits der Alpen kann es zu Schauern kommen, im Norden und Osten auch zu Graupel, Blitz und Donner. Währenddessen bleibt es in südlichem Osttirol und Oberkärnten bei starkem Nordföhn meist sonnig und trocken, mit Temperaturen zwischen 2 Grad in den höheren Tallagen der Nordalpen und 14 Grad im Gailtal.

Wetterentwicklung ab Dienstag

Am Dienstag sind weiterhin Wolken vorherrschend, und es fällt anfangs noch etwas Regen oder Schnee, der sich im Laufe des Tages legt, während sich die Wolken im Süden und äußersten Westen auflockern. In den Südalpen, am Alpenostrand und am Bodensee weht ein kräftiger Nord- bis Nordostwind, mit Temperaturen zwischen 5 und 14 Grad.

Ab Mittwoch wird ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa wetterbestimmend, was an der Alpennordseite häufige Sonnenscheinphasen bringt. Im Süden und Osten bleiben die Wolken dichter, jedoch bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 17 Grad. Am Donnerstag herrscht in weiten Teilen des Landes Sonnenschein mit harmlosen Wolken, und die Temperaturen klettern auf 13 bis 19 Grad.

Am Freitag scheint die Sonne häufig, mit Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Auch am Samstag gibt es viele Sonnenstunden, jedoch ziehen im Norden und Osten Wolken auf. Im Süden bleibt es sehr mild mit Temperaturen über 20 Grad.

Die Prognose für Sonntag bleibt unsicher, jedoch könnte ein erneuter Kaltlufteinbruch erfolgen.