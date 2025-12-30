„Bitte nicht reisen!“ – Eurotunnel nach Panne komplett blockiert

Der Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland ist massiv beeinträchtigt. Grund dafür sind technische Probleme an der Oberleitung im Eurotunnel. Nach Angaben des Personenzugbetreibers Eurostar kam es zu einem Stromausfall, der einen Autozug zum Stillstand brachte.

Das Unternehmen hat Reisende inzwischen dringend gebeten, ihre Fahrten zu verschieben. Mit erheblichen Verspätungen sei zu rechnen, zudem könnten weitere Verbindungen kurzfristig annulliert werden. Auf der Internetseite des Betreibers sind bereits mehrere Zugausfälle vermerkt.

Betroffene Verbindungen

Die Eurostar-Züge verbinden die Metropolen Paris, Brüssel und Amsterdam mit London. Für Autofahrer besteht die Möglichkeit, mit dem Le-Shuttle-Autozug zwischen Calais in Frankreich und Folkestone in England durch den Ärmelkanal zu fahren.

Wie auf der Website von Le-Shuttle zu lesen ist, musste der Betrieb dieser Autozüge aufgrund von Stromversorgungsproblemen auf beiden Seiten des Kanals vorübergehend eingestellt werden.

Die BBC zeigte Aufnahmen von mehreren hundert Menschen, die sich im Wartebereich des Londoner Bahnhofs St. Pancras versammelt hatten.