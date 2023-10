Bluttat in Ottakringer Nachtlokal: Mann sticht auf Gäste ein

In den späten Stunden des Samstagabends kam es in einem Ottakringer Nachtlokal zu einem bedauerlichen Zwischenfall. Ein 36-jähriger Mann setzte Pfefferspray gegen die Anwesenden ein und griff daraufhin zwei Personen an, die den Versuch unternahmen, ihn zu stoppen. Die Polizei nahm den Mann in der Nähe des Lokals fest, und die beiden Verletzten wurden medizinisch betreut.

Es war ein normaler Samstagabend in Ottakring, bis plötzlich Panik ausbrach. Ein 36-Jähriger hatte ein Pfefferspray gezückt und begann, wahllos in die Menge zu sprühen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt und das friedliche Beisammensein abrupt unterbrochen.

Zwei mutige Männer, ein Security-Mitarbeiter (25) und ein Lokalgast (26), versuchten, den Angreifer zu stoppen. Doch der Täter zog ein Klappmesser und stach brutal auf die beiden ein. Der Täter flüchtete kurz darauf vom Tatort.

Opfer musste operiert werden

Die Polizei, die sofort von Zeugen alarmiert wurde, konnte den Tatverdächtigen in der Nähe des Nachtlokals festnehmen. Bei der Festnahme konnten sowohl das Pfefferspray als auch das Klappmesser, welches der 36-Jährige während seiner Flucht weggeworfen hatte, sichergestellt werden.

Die beiden durch Stiche verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Einer der Männer musste aufgrund seiner Verletzungen operiert werden. Die anderen Lokalgäste, die durch das Pfefferspray verletzt wurden, wurden vor Ort versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, das Motiv des Täters zu ergründen. Bislang hüllt sich der 36-Jährige jedoch in Schweigen und hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.