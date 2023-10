Details zum blutigen Samstagabend: Drei bosnische Staatsangehörige unter den Verletzten

Am späten Samstagabend wurde der Wiener Bezirk Floridsdorf Zeuge einer brutalen Auseinandersetzung auf offener Straße. In der Floridusgasse kam es zu einem Schusswechsel, bei dem vier Männer schwer verletzt wurden. Unter den Verletzten befinden sich drei bosnische und ein iranischer Staatsangehöriger. Die mutmaßlichen Täter entkamen zunächst in zwei Fahrzeugen, jedoch ermöglichte das zügige Eingreifen der Wiener Polizei die rasche Festnahme der Verdächtigen.

Kaum ereignet, war die Polizei samt Berufsrettung Wien vor Ort. Sie sperrten den Tatort ab und leisteten den Verletzten, die sowohl Schuss- als auch Stichverletzungen erlitten, Erste Hilfe. Anschließend wurden die Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in Wiener Spitäler transportiert.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei, die beiden Fluchtfahrzeuge in der Nähe eines Wohngebäudes in Floridsdorf zu lokalisieren. Dieser entscheidende Hinweis führte die Einsatzkräfte zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter. Das Einsatzkommando Cobra übernahm den Zugriff und konnte die Verdächtigen festnehmen.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen

Die Ermittlungen, nun in den Händen des Landeskriminalamtes Wien, konzentrieren sich auf die Klärung der Motive hinter dem Angriff und den Verbleib der verwendeten Waffen.





In der Nacht des Vorfalls patrouillierten schwer gepanzerte Polizeieinheiten durch die Straßen von Floridsdorf. Die Wiener Polizei rief die Bevölkerung auf, den Bereich um die Fultonstraße zu meiden und sorgte für eine erhöhte Polizeipräsenz, um die Lage zu kontrollieren und die weitere Fahndung zu unterstützen.