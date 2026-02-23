Börsen-Chaos nach Washington: Gewinner und Verlierer in Asien

Neue US-Zölle, geschlossene Märkte, schwankende Kurse – Asiens Börsen starten mit einem gespaltenen Signal in die neue Woche.

An den asiatischen Börsen herrschte zum Wochenauftakt ein uneinheitliches Bild, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump neue Zollmaßnahmen angekündigt hatten. Der japanische Markt blieb wegen eines Feiertags vollständig geschlossen, wobei die Nikkei-Futures dennoch einen Verlust von einem Prozent auswiesen.

Asiens Märkte gespalten

Der breiter aufgestellte MSCI-Index für asiatische Werte außerhalb Japans entwickelte sich hingegen positiv und gewann 0,8 Prozent. Sowohl der südkoreanische Leitindex als auch der Hauptindex in Taiwan setzten ihren Aufwärtstrend fort und verbuchten jeweils ein Plus von 1,2 Prozent.

Auch die Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen blieben an diesem Tag geschlossen. Als besonders starke Zugpferde erwiesen sich Technologietitel in Südkorea und Taiwan.