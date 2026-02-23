Erst Schnee, dann 20 Grad: Österreich erlebt Wetter-Achterbahn

Die neue Woche startet unbeständig – doch wer durchhält, wird mit echten Frühlingsgefühlen belohnt.

Die Experten der Unwetterzentrale kündigen für die neue Woche verbreitet frühlingshafte Höchstwerte an. Am Montag ziehen dichte Wolken über das Land, wobei die Sonne vor allem im Süden zeitweise zum Vorschein kommt und es dort weitgehend trocken bleibt. An der Alpennordseite sowie im Osten sind hingegen von Beginn an einzelne Regenschauer zu erwarten, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.500 Meter.

Im Donauraum und im Flachland lockert es zwischenzeitlich auf und die Sonne zeigt sich gelegentlich. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen und weht an der Alpennordseite lebhaft, im Nordosten kräftig bis vereinzelt stürmisch. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 8 und 14 Grad.

Kaltfront am Dienstag

Am Dienstag überquert eine Kaltfront den Nordosten des Landes. Sonnenstunden gibt es am ehesten ganz im Süden, vereinzelt auch im östlichen Flachland sowie am Nachmittag noch im äußersten Westen. Ansonsten dominiert trübes Wetter, an der Alpennordseite fällt häufig Regen, oberhalb von 1.000 bis 1.500 Meter auch Schnee.

Besonders rund um das Salzkammergut kommt es zu ergiebigen Niederschlägen, gegen Abend lässt der Regen dann nach. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad.

Ruhiges Wetter

Mit dem Mittwoch kehrt ruhigeres Wetter ein. Vor allem im westlichen und südlichen Bergland scheint die Sonne bereits ab den Morgenstunden. Von Oberösterreich bis in die Obersteiermark halten sich anfangs noch gebietsweise dichte Wolken, vereinzelte Tropfen fallen in der Früh, tagsüber setzt sich die Sonne jedoch landesweit zumindest zeitweise durch. Bei schwachem bis mäßigem Wind, der von West auf Südost dreht, steigen die Temperaturen auf 9 bis 14 Grad.

Am Donnerstag liegen vor allem im Donauraum und im östlichen Flachland zu Beginn des Tages Nebelfelder, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Danach sowie abseits der Nebelgebiete dominiert sonniges Wetter, am Himmel zeigen sich allenfalls dünne, harmlose Schleierwolken. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind werden Höchstwerte zwischen 9 und 15 Grad erreicht.

Auch der Freitag präsentiert sich großteils sonnig, lediglich regional hält sich Nebel oder Hochnebel etwas länger. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 20 Grad, wobei die höchsten Werte nach aktuellem Stand vor allem zwischen Innsbruck und Salzburg zu erwarten sind. In den Mittelgebirgslagen ist dann mit kräftigem Tauwetter zu rechnen, beständig bleibt es jedoch nicht überall.