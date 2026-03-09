Bosnien baut Mega-Tunnel: 5,5 Kilometer durch die Berge

Bosnien und Herzegowina baut – und das gleich im großen Stil. Mehrere Tunnelprojekte sollen das Land neu verbinden.

Mit dem Tunnel Hranjen steht Bosnien und Herzegowina das bislang ambitionierteste Straßenbauprojekt seiner jüngeren Geschichte bevor. Der 5,5 Kilometer lange Tunnel wird nach seiner Fertigstellung der längste Straßentunnel des Landes sein und die Verbindung zwischen Sarajevo und Goražde grundlegend verändern: Die Strecke verkürzt sich von derzeit 96 auf 56 Kilometer, die Fahrzeit sinkt von eineinhalb Stunden auf rund 45 Minuten. Geplant ist die Fertigstellung bis März 2027 – sofern keine weiteren Verzögerungen eintreten, wie die Behörden des Kantons Bosnisches Podrinje zuletzt betonten.

Der Tunnel ist Teil eines umfassenderen Straßenprojekts, das den Kanton Bosnisches Podrinje besser mit Sarajevo und dem übrigen Land vernetzen soll. Angesichts der geografischen Isolation der Region gilt das Vorhaben seit Jahren als infrastrukturpolitische Priorität – aber auch als eines der technisch anspruchsvollsten Projekte im Land. Mehrfache Bauverzögerungen und komplexe geologische Bedingungen haben den Zeitplan wiederholt durcheinandergebracht.

Im Dezember des vergangenen Jahres wurden zusätzliche zehn Millionen Konvertible Mark für die Fertigstellung freigegeben. Technisch ausgeführt wird der Tunnel mit zwei Röhren: Eine davon ist für den Fahrzeugverkehr mit je einer Fahrspur pro Richtung vorgesehen, die zweite dient als Serviceröhre für Wartungsarbeiten und den Einsatz im Havariefall.

Die Gesamtkosten für den Bau des Tunnel Hranjen betragen 81,9 Millionen Konvertible Mark (etwa 41,87 Millionen Euro) für die Tunnelkonstruktion selbst, während das gesamte 15,8 Kilometer lange Expresstraßenprojekt Sarajevo–Goražde mit 190 Millionen Konvertible Mark veranschlagt ist. Erst heute, am 9. März 2026, hat die Regierung der Föderation Bosnien und Herzegowina weitere 20 Millionen Konvertible Mark für den Bau und die Überwachung des Tunnel Hranjen genehmigt, die in Tranchen an die Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina nach Nachweis erbrachter Arbeiten überwiesen werden.

Neuer Rekordhalter

Noch bevor der Hranjen in Betrieb geht, hat Bosnien und Herzegowina bereits einen neuen Rekordhalter: Im Dezember wurde der Tunnel Bosna am Korridor 5C zwischen Zenica und Zepce eröffnet – bislang der längste Straßentunnel des Landes mit einer Länge von rund 3,6 Kilometern. Früher unter dem Namen Golubinja bekannt, verbessert er die Verkehrsanbindung entlang der wichtigen Nord-Süd-Achse erheblich.

In unmittelbarer Nachbarschaft, etwas näher an Zenica, befindet sich ein weiterer Tunnel desselben Korridors: der Tunnel Zenica, der in Länge und technischer Ausführung dem Tunnel Bosna nahezu gleicht. Obwohl der Tunnel selbst fertiggestellt ist, fehlen noch Teile der Zufahrtsstrecke, die ihn an das bestehende Autobahnnetz anschließen. Die Verkehrsfreigabe wird laut BiznisInfo.ba für Mitte dieses Jahres erwartet.

Großprojekte im Süden

Parallel dazu laufen im Süden des Landes weitere Großprojekte. Südlich von Mostar wird derzeit der Tunnel Kvanj gebaut – unter der Regie des chinesischen Baukonzerns CRBC. Dieser Tunnel soll Mostar und das Hinterland künftig besser mit der Adriaküste verbinden und gilt als Schlüsselbauwerk für die touristische und wirtschaftliche Erschließung der Region.

Noch gewichtiger ist ein Vorhaben, das sich derzeit in der Planungsphase befindet: der Autobahnabschnitt von Konjic bis zur südlichen Stadtausfahrt von Mostar. Dieser Abschnitt soll eine Vielzahl langer Tunnel umfassen – darunter ein Projekt von europäischer Dimension:

der Tunnel Prenj, mit knapp elf Kilometern Länge der künftig neuntlängste Straßentunnel des gesamten Kontinents.