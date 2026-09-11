Bosnien setzt auf Solar: Türkisches Unternehmen baut zwei neue Kraftwerke

Auf altem Bergbauland entsteht neue Energie: Elektroprivreda BiH setzt mit einem Millionenprojekt auf Solarstrom.

Elektroprivreda BiH hat einen Vertrag mit dem türkischen Unternehmen Girsim Elektrik Sanayi Taahhut ve Ticaret A.Ş. für den Bau zweier Photovoltaik-Kraftwerke in Gracanica unterzeichnet. Die Anlagen – Gracanica 1 und Gracanica 2 – entstehen auf dem Gelände einer ehemaligen Außenhalde des Kohlebergwerks im Gemeindegebiet Bugojno und sollen eine installierte Leistung von 50 Megawatt-Peak erreichen.

Strategische Ausrichtung

Generaldirektor Sanel Buljubasic bezeichnete das Vorhaben als zentrales Element der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens auf erneuerbare Energieträger. „Der besondere Wert zeigt sich darin, dass das Projekt die Ziele einer gerechten Energiewende, nachhaltiger Entwicklung und verantwortungsvoller Raumnutzung vereint“, so Buljubasic.

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Dass die Kraftwerke auf rekultiviertem Bergbauland errichtet werden, unterstreicht nach Unternehmensangaben den Anspruch auf eine ökologisch sinnvolle Flächennutzung. Investitionsdirektor Harun Gadzo verwies seinerseits auf die strategische Dimension des Projekts: Es leiste einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Energiesicherheit und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Finanzierung & Umsetzung

Finanziert wird das Vorhaben gemeinsam von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie der UniCredit Bank d.d. Mostar. Der nun unterzeichnete Vertrag mit dem türkischen Unternehmen Girişim Elektrik hat ein Volumen von rund 53 Millionen Konvertiblen Mark (etwa 27,1 Millionen Euro). Girişim Elektrik übernimmt dabei die gesamte Projektabwicklung – von der Planung und Lieferung über den Bau bis hin zur späteren Wartung der Anlagen.