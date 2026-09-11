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Fenstersturz

Einjähriges Kind stürzt in Wien aus Fenster – schwer verletzt

Einjähriges Kind stürzt in Wien aus Fenster – schwer verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Kleinkind stürzt aus einem Fenster – Reumannplatz in Favoriten wird zum Einsatzort für Rettung und Polizei.

Am Freitagvormittag ereignete sich am Reumannplatz in Wien-Favoriten ein schwerer Unfall. Gegen 9 Uhr fiel ein einjähriges Kind aus dem Fenster einer Wohnung. Rettungskräfte und Polizei rückten umgehend aus, um das verletzte Kind zu versorgen.

Hubschrauber angefordert

Zur raschen Weiterversorgung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Im Zuge des Einsatzes arbeiteten mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge koordiniert zusammen.

Im Bereich des Unfallortes wurden vorübergehend Straßensperrungen eingerichtet.

Polizeisprecher Philipp Haslinger bestätigte den Vorfall und hob die zügige Abwicklung vor Ort hervor. Das Kind wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Ermittlungen laufen

Zum genauen Hergang des Unfalls sind derzeit noch keine näheren Informationen bekannt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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