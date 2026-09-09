Bosnien und türkischer Rüstungskonzern planen neue gemeinsame Projekte

Nach der ersten internationalen Rüstungsmesse in Sarajevo könnten neue Technologieprojekte zwischen Bosnien und Herzegowina und der Türkei entstehen. Der türkische Konzern HAVELSAN führt Gespräche mit bosnischen Partnern über eine Ausweitung der Zusammenarbeit.

Die Messe „First Balkan Shield 2026“ in Sarajevo könnte für die heimische Technologie- und Verteidigungsindustrie weitere internationale Partnerschaften bringen.

Der föderale Minister für Energie, Bergbau und Industrie Vedran Lakić traf sich nach der Veranstaltung mit einem Vertreter des türkischen Technologie- und Rüstungskonzerns HAVELSAN.

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Im Mittelpunkt standen insbesondere die Zusammenarbeit mit der UNIS Group und dem Centar za napredne tehnologije Sarajevo (CNT) sowie Möglichkeiten für neue gemeinsame Projekte.

Bosnien entwickelt eigene Drohnen

Das CNT hatte bei der Messe erstmals mehrere selbst entwickelte Drohnen öffentlich präsentiert. Das größte Modell besitzt eine Spannweite von 5,4 Metern, kann bis zu 30 Kilogramm Nutzlast transportieren und laut CNT mit einem Standardtank bis zu zwölf Stunden in der Luft bleiben. Insgesamt wurden vier heimische Modelle vorgestellt.

Noch keine gemeinsame Produktion beschlossen

Die Gespräche mit HAVELSAN machen eine intensivere technologische Zusammenarbeit möglich. Eine konkrete gemeinsame Produktion bosnisch-türkischer Drohnen ist derzeit jedoch nicht offiziell beschlossen. Das zuständige Ministerium spricht bislang von einer Ausweitung der bestehenden Kooperation und der Entwicklung neuer gemeinsamer Projekte.

Kontakte sollen zu Projekten werden

Die UNIS Group soll dabei eine wichtige Rolle spielen, indem sie bosnische Unternehmen der Verteidigungsindustrie stärker mit internationalen Partnern vernetzt. Das CNT wiederum bringt eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in die Gespräche ein.

Beide Seiten haben ihre Bereitschaft erklärt, die Gespräche fortzusetzen. Welche konkreten Projekte daraus entstehen und ob darunter künftig auch gemeinsame Drohnenentwicklungen fallen, müssen die weiteren Verhandlungen zeigen.