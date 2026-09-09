Mamdani: New York wusste von giftiger Luft und schwieg

25 Jahre nach 9/11 kommen Dokumente ans Licht, die zeigen, was New York über die giftige Luft rund um Ground Zero wusste.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat am 8. September 2026 mehr als 170.000 Seiten bislang nicht öffentlich zugänglicher Unterlagen zur Luftqualität und zu Gesundheitsrisiken nach den Anschlägen vom 11. September 2001 freigegeben. Die Dokumente sollen Aufschluss darüber geben, was die Stadtverwaltung über die giftige Luft rund um Ground Zero wusste und wie sie damit umging. Die Veröffentlichung erfolgt über ein neues öffentlich zugängliches Online-Portal, nachdem die Stadt zuvor zwei Klagen der Organisation 9/11 Health Watch durch einen Vergleich beigelegt hatte.

Belastende Dokumente

Mamdani erhob schwere Vorwürfe gegen frühere Verantwortliche. Menschen seien krank geworden, weil jene, denen sie vertrauten, ihnen gesagt hätten, die Luft sei sicher. Nach Angaben des Bürgermeisters zeigen die nun veröffentlichten Unterlagen außerdem, wie die Stadt ihre mögliche rechtliche Haftung begrenzen wollte. Zu den Dokumenten gehört auch das sogenannte Harding Memo aus der Amtszeit von Bürgermeister Rudy Giuliani, in dem mögliche gesundheitliche Risiken und die daraus entstehende Haftung der Stadt thematisiert wurden.

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Besonders brisant ist das sogenannte Harding Memo vom Oktober 2001. Darin rechneten Verantwortliche mit möglicherweise bis zu 10.000 Ansprüchen beziehungsweise Klagen gegen die Stadt, unter anderem wegen gesundheitlicher Schäden durch giftige Belastungen und unzureichende Schutzausrüstung. Zugleich wurden Möglichkeiten diskutiert, die finanzielle Haftung der Stadt zu begrenzen.

Mehr Tote als 9/11

Die langfristigen gesundheitlichen Folgen haben inzwischen eine enorme Dimension erreicht: Nach aktuellen Berichten unter Berufung auf Bundesdaten sind mehr als 9.400 Menschen an Erkrankungen gestorben, die mit den Belastungen infolge des 11. September in Verbindung gebracht werden. Damit liegt diese Zahl bereits deutlich über den 2.977 Menschen, die unmittelbar bei den Anschlägen ums Leben kamen.

Die Attacken vom 11. September 2001 wurden vom islamistischen Terrornetzwerk Al-Kaida verübt und führten zum vollständigen Kollaps beider Türme des World Trade Centers in der Innenstadt Manhattans.