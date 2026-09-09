Alarmierender Sushi-Test: 7 von 10 Proben in Hauptstadt durchgefallen

Sushi gilt als frisch, edel und hochwertig – doch ein neuer Test aus Oberösterreich zeichnet ein anderes Bild.

Ein aktueller Test der Arbeiterkammer Oberösterreich hat erhebliche Qualitätsmängel bei Sushi aus Linz und Umgebung aufgedeckt. Von insgesamt zehn untersuchten Proben wurden sieben als wertgemindert eingestuft – wenngleich weder gefährliche Keime noch Parasiten nachgewiesen werden konnten.

Hygiene-Mängel

Für den Test wurden Sushi-Produkte aus Märkten und Lokalen der Region herangezogen. Das Sortiment beschränkte sich auf Nigiri-Sushi sowie Kombinationen mit Maki und California Rolls. Die Preise der getesteten Boxen bewegten sich zwischen 2,56 und 6,17 Euro je 100 Gramm.

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Bei sechs der Produkte lagen mikrobiologisch relevante Werte – darunter Enterobakterien und Hefen – oberhalb der geltenden Richtwerte. Bei einer Probe wurde darüber hinaus eine Warnwertüberschreitung bei Enterobakterien festgestellt, was die Konsumentenschützer als ernstes Hygienesignal werteten.

In Österreich liegt der Warnwert für Enterobakterien bei Fisch und Fischerzeugnissen bei 1 × 10⁴ KBE pro Gramm, der Grenzwert bei 1 × 10⁵ KBE pro Gramm – ein Orientierungsrahmen, der im Rahmen der AMA-Gütesiegel-Richtlinie festgelegt ist.

Lachs-Qualität

Als besonders problematisch erwies sich der Geschmack des Lachses, der in sieben der geprüften Produkte als „fischig und alt“ beschrieben wurde und damit zu Punktabzügen führte. Auch wenn keine gesundheitsgefährdenden Erreger nachgewiesen wurden, bleibt die Geschmacksqualität ein wesentliches Kriterium für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein höherer Preis garantierte dabei keine bessere Qualität. Den vollständigen Test findet ihr hier.