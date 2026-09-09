Zagreb wird autofreier: Innenstadt bekommt mehr Platz für Fußgänger

Zagreb treibt den Umbau seiner Innenstadt weiter voran. Mehrere Straßen werden im September vorübergehend für Autos gesperrt – gleichzeitig arbeitet die Stadt an einer dauerhaften Erweiterung ihrer Fußgängerzonen.

Vom 16. bis 22. September findet in Zagreb die Europäische Mobilitätswoche statt. In diesem Zeitraum werden Teile der Innenstadt für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Betroffen sind unter anderem Abschnitte der Gajeva und Teslina sowie Teile der Martićeva. Am 22. September folgt außerdem der autofreie Tag mit einer größeren Sperrzone im Zentrum. An diesem Tag sollen öffentlicher Verkehr und das städtische Fahrradangebot kostenlos genutzt werden können.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mehr als eine kurzfristige Aktion

Die Mobilitätswoche dient gleichzeitig als Vorgeschmack auf längerfristige Veränderungen. Die Stadt arbeitet an einer dauerhaften Erweiterung der Fußgängerzone in Masarykova und Teslina sowie in Teilen von Preradovićeva und Gajeva.

Dadurch sollen bestehende Fußgängerbereiche besser miteinander verbunden und im Zentrum zusätzliche öffentliche Flächen ohne regulären Autoverkehr geschaffen werden.

Weniger Autos im Zentrum

Zagrebs Stadtregierung verfolgt seit mehreren Jahren das Ziel, Fußgängern und Radfahrern mehr Platz einzuräumen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Bereits bestehende Fußgängerbereiche wie Stara Vlaška und Teile der Masarykova sollen schrittweise dauerhaft umgestaltet werden. Die geplanten Änderungen bedeuten allerdings nicht, dass die gesamte Innenstadt unmittelbar autofrei wird. Für Bewohner, Lieferverkehr, Einsatzkräfte und weitere notwendige Zufahrten müssen eigene Regelungen geschaffen werden.

Die Richtung ist jedoch klar: Zagreb will seinen historischen Stadtkern schrittweise stärker auf Fußgänger und öffentlichen Verkehr ausrichten.