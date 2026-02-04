Bosnien vernetzt sich neu – Schnellstraßen bis zur kroatischen Grenze geplant!

Ein Netz aus 300 Kilometern neuer Schnellstraßen soll Bosnien und Herzegowina modernisieren. Die Bauarbeiten haben bereits in mehreren Regionen begonnen.

Bosnien und Herzegowina steht vor einer der größten Infrastrukturoffensiven der jüngeren Geschichte. Fast 300 Kilometer neue Schnellstraßen sollen in den kommenden Jahren durch die Föderation BiH führen – ein Mammutprojekt, das nicht nur überlastete Hauptverkehrsadern entlasten, sondern auch die Verkehrssicherheit verbessern und wirtschaftliche Impulse setzen soll. Besonders im Fokus stehen dabei urbane Zentren, die bislang von den paneuropäischen Verkehrskorridoren abgeschnitten waren, aber erhebliches Entwicklungspotenzial aufweisen. Die Umsetzung hat bereits begonnen.

Die aktuelle Straßenstrategie der Föderation BiH sieht ein weitverzweigtes Schnellstraßennetz vor, das sich über vier bis fünf Kantone erstrecken wird. Zu den Schlüsselprojekten zählen die Verbindungen Bihać – Cazin – Velika Kladuša mit Anschluss an die kroatische Grenze, die Strecke von Mostar über Široki Brijeg bis zur kroatischen Grenze sowie die Verbindungen Lašva – Travnik – Jajce und Prača – Goražde. Mit den insgesamt rund 300 Kilometern neuer Schnellstraßen sollen ländliche und städtische Gebiete deutlich besser vernetzt und die bestehenden Hauptverkehrsrouten spürbar entlastet werden.

Laufende Bauarbeiten

In mehreren Regionen laufen die Bauarbeiten bereits auf Hochtouren. Im Kanton Bosnisch-Podrinje haben die Arbeiten an der Schnellstraße Prača – Goražde begonnen, während in Zentralbosnien bereits der erste von fünf Bauabschnitten der Schnellstraße Lašva – Nević Polje fertiggestellt wurde. In der Westherzegowina wurden die Verträge für die ersten Teilstücke unterzeichnet, die künftig Mostar, Široki Brijeg und Grude miteinander verbinden werden. Parallel dazu laufen im Kanton Una-Sana die Grundstücksenteignungen für die geplante Strecke Bihać – Cazin – Velika Kladuša, wie das Portal vrisak.info berichtet.

Die Finanzierung des ambitionierten Schnellstraßennetzes steht auf mehreren Säulen: Neben Mitteln aus dem föderalen Haushalt kommen Kredite und Unterstützungsleistungen internationaler Finanzinstitutionen zum Einsatz – allen voran die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die auch andere große Straßenbauprojekte im Land fördern. Die Föderation BiH hat in ihren Haushaltsprogrammen beträchtliche Summen für Kapitaltransfers zum Bau von Autobahnen und Schnellstraßen reserviert. Jährlich fließen zweistellige Millionenbeträge in Mark in Planung, Enteignungsverfahren, Baumaßnahmen und Bauaufsicht.

Strategische Bedeutung

Wichtig zu verstehen ist, dass das neue Schnellstraßennetz als Ergänzung zu den großen internationalen Verkehrsprojekten konzipiert wurde. An erster Stelle steht hier der Korridor Vc – eine Autobahn, die den Norden und Süden von BiH verbindet und das Land an die europäischen Verkehrsströme anschließt. Der Ausbau dieses Korridors bleibt langfristig eine strategische Priorität der bosnischen Behörden.

Trotz der ambitionierten Pläne für die 300 Kilometer neuen Schnellstraßen stehen die Verantwortlichen vor erheblichen Herausforderungen. Die bergige Topografie des Landes, komplexe Planungsverfahren, Finanzierungsfragen und die notwendige Abstimmung zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen könnten das Tempo der Umsetzung beeinflussen.

Sollten die Projekte jedoch wie vorgesehen realisiert werden, dürfte das neue Straßennetz in den kommenden Jahren nicht nur die Verkehrsanbindung deutlich verbessern, sondern auch wirtschaftliche Impulse in Regionen setzen, die seit langem auf eine zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur warten.