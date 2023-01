Bosnier schrieb ein Buch über seine 8 Jahre in der Hölle thailändischer Gefängnisse (FOTO)

Maksim Klasanovic, ein Bosnier, der in Deutschland aufgewachsen und dann ins exotische Thailand gezogen ist, wurde hierzulande festgenommen und zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach mehr als 8 höllischen Jahren wurde er aufgrund einer Amnestie freigelassen. Er kam als völlig neuer Mensch aus dem Gefängnis und beschloss, seine schrecklichen Erfahrungen in einem Buch zu verarbeiten, berichtet Mondo.

Maksim startete eine erfolgreiche Karriere im Tourismus in Thailand, heiratete und bekam eine Tochter. Die Idylle wurde jedoch am 30. April 2011 jäh unterbrochen, als die Polizei ihn wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zu einer Drogenbande festnahm. Aufgrund äußerst unglücklicher Umstände wurde er zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.

An diesem schicksalhaften 30. April 2011 in Phuket änderte sich Maksims Leben radikal, als er auf Drängen seines Freundes John zu einer Party ging und sich bereit erklärte, John und einem Amerikaner die Nummer eines Dealers zu geben. Als der Dealer ankam, ging Maksim mit John und dem Amerikaner und stieg ins Auto. Bevor eine Übergabe stattfinden konnte, wurden sie plötzlich von bewaffneten Männern umringt. Der Dealer sprang aus dem Auto und rannte mit bereits bereitem Motor davon, während Maksim aus dem Auto sprang und weglaufen wollte, aber bald mit John festgenommen wurde.

Maksim wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er als Gangmitglied bezeichnet wurde. In dem Moment, als er hörte, dass er für so viele Jahre in Thailand eingesperrt sein würde, habe er nichts gefühlt, sagte Maksim. „Eine Leere. Es war mir nicht möglich, irgendeine Empfindung zu spüren. Ich setzte mich einfach hin und war die nächsten zwei Stunden in einer Art Leere. Ich habe nicht geweint oder war traurig oder wütend, nichts davon. Es ist eine Art Leere, die schwer zu beschreiben ist. Keine Gefühle. Vielleicht ist es eine Art Schock, ich weiß es nicht“, sagt er und setzte fort:

„Wenn man keine Erfahrung mit Gefängnissen hat, erwartet man nur, was man aus Filmen oder Büchern kennt. Als ich in die Zelle kam, waren zu diesem Zeitpunkt 180 Menschen in der Zelle. Ich habe alles erwartet, außer dass ich keine Stelle finde, an der ich meinen Fuß absetzen kann, um an die Stelle neben der Toilette zu gelangen, wo Fremde sind. Ein Thailänder sagte mir, ich solle zu ihnen gehen, weil ich einer von ihnen sei. Du kommst dort an und bist schockiert. Du sitzt da und schaust sie an. Jeder fragt dich sofort, wer du bist, woher du kommst, warum du hier bist. In Thailand sind 12 Gramm Drogen ein schweres Vergehen“, sagte Maksim über seine ersten Tage im Gefängnis in Phuket, wo er ein Jahr und sieben Monate verbrachte.

Danach wurde er nach Bombat Piset Klang, dem härtesten Gefängnis Bangkoks, verlegt, wo er weitere sechseinhalb Jahre verbrachte, bis er begnadigt wurde, was er zunächst nie für möglich gehalten hätte.

„Alles ist wie ein Film. Du schaust und denkst, wo sitzen hier Leute, wo werden wir schlafen, wer sind diese Leute. Jeder sieht dich mit anderen Augen an, in diesem Moment ist es, als würdest du 1.000 verschiedene Emotionen auf dich fallen sehen und du weißt nicht, was du denken sollst. Aus der Toilette stinkt ein übler Geruch und über uns Ausländern haben sie eine Glocke angebracht, die alle 15 Minuten läutet, um den Wachen draußen zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Diese Glocke geht die ganze Nacht und den ganzen Tag, sie hört nie auf“, verriet Maksim. „Man braucht zwei, drei Wochen, bis man es schafft, damit zu schlafen, damit zu leben. Dazu kommt, dass das Licht die ganze Zeit brennt… Ab dann beginnt das Leben im Knast“, sagte Maksim.

Er begann dann zu schreiben. Er hatte ein Tagebuch, besser gesagt Zettel, die er sammelte und in die er jeden Abend vor dem Schlafengehen Ereignisse aufschrieb, die er seiner Meinung nach „nicht vergessen dürfe“. So entstand sein Buch, das er nach Erscheinen veröffentlichte, und zwar mit dem Titel „Ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir“.

Er sagte, die Thais seien friedliche, gute Menschen, und die Ausländer im Gefängnis seien böse und hätten jeden Tag gekämpft. Hierarchisch gesprochen, wie er sagte, waren im Gefängnis auf dem ersten Platz Thailänder, auf den zweiten alle Asiaten und auf den dritten „Weiße“. An vierter Stelle standen „Schwarze“. Er erklärte auch, dass die Wachen extrem brutal seien, aber nur gegenüber ihren eigenen Leuten. Maksim enthüllte, dass er im ersten Kampf im Gefängnis „verloren“ habe, aber danach gelernt habe, sich zu verteidigen, und dass er körperlich „stärker geworden“ sei. Das Gefängnis habe er mit einem Gewicht von 70 Kilogramm betreten und mit einem Gewicht von 95 verlassen.

Die Tage im Gefängnis hätten eine gewisse Routine und Regeln gehabt, sagte Maksim, und man wisse genau, wann was gemacht werde. „Ab neun Uhr abends wird der Fernseher ausgeschaltet, auf dem zu 90 Prozent immer Musik läuft und zu 10 Prozent einige ihrer Serien, die uns Ausländer nicht interessieren. Ich habe gelernt, Lieder zu singen, als ich die Sprache lernte, einige davon habe ich sogar geliebt. Niemand zwingt dich zu schlafen, aber du musst ruhig sein. Wir stehen morgens um 7 Uhr auf, wenn die Zelle aufgeht, und wir gehen alle hinaus. Wir baden, frühstücken, und dann werden alle Gefangenen gezählt. Danach macht man in diesem einen Raum draußen, was man will. Ich habe es genutzt, diese 6, 7 Stunden draußen, um zu trainieren oder ein bisschen mit jemandem zu sprechen… Sie bringen uns gegen 15 Uhr in die Zelle, sperren uns ein und das war’s“, sagte er.

Nur dank seiner Tochter, seiner damaligen Lebensgefährtin, seiner Mutter und Freunden, auf deren Besuche er sehnsüchtig wartete, sei er bei Verstand geblieben. Unerwartet und mit großer Freude wurde Maksim 2019 nach fast neun Jahren Haft unter harten Bedingungen begnadigt. Nach seiner Haftentlassung fiel es ihm schwer, sich an die Außenwelt anzupassen, die sich sehr verändert hatte.

Heute hat sich Maksim das Ziel gesetzt, ein gutes Leben zu führen und anderen dabei zu helfen, den inneren Frieden und das Glück zu finden, was er im Gefängnis lernte.